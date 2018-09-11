Учень преподобного Паїсія Святогорця - про школярку, яка через погану оцінку хотіла вчинити самогубство

Учень преподобного Паїсія Святогорця митрополит Лімасольський Афанасій (Кіпрська Православна Церква) розповів про випадок нерозуміння батьками дитини.

У монастирі святого Іраклідія (Нікосія) він сповідував людей. До нього підійшла монахиня, зі словами: «Тут є одна молода дівчина. Вона уже дві години сидить у кутку, плаче й нічого нам не говорить. Уже пізно, монастир скоро закриється... Як з нею бути?».

Після спілкування з дівчиною, митрополит з'ясував, що вона боїться йти додому, бо погано написала контрольну.

«Дівчина сказала мені: «Я хотіла вбити себе. Але потім вирішила: буду черницею!». Я задумався. Схоже, самогубство і чернецтво було для неї приблизно одним і тим же. Дійсно, багато хто сьогодні так і думають», - зазначив владика Афанасій.

Він відповів дівчині, що «не можна бути монахинею - у чернецтво не приймають ані з такої причини, ані в такому віці. Тому дай мені телефон батьків».

Митрополит описав, що сказали йому батьки по телефону і під час зустрічі.

«Це виявилися заможні, дуже порядні люди, які люблять свою дочку - але при цьому абсолютно неправильно з нею поводяться. Подумайте самі: дівчинка боялася їх настільки, що не сміла з'явитися додому з двійкою за контрольну! Бо мати сказала їй: «Ще одна двійка - і додому можеш не приходити!» Батьки приїхали за нею, ми поговорили. «Ми ж хочемо своєй доньці лише добра!», - сказали вони.

Звичайно, хочуть добра, але таке добро - ніяке не добро, якщо не виходить по-доброму», - зазначив учень преподобного Паїсія Святогорця.

За матеріалами Синодального відділу у справах молоді УПЦ.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".