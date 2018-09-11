Двері афонських монастирів (фото)

Авторангломовногоблогу athosweblog.com ГерманВугд (Herman Voogd) поділився фотографіями дверей афонських монастирів. Він підписав фото.

«На Святій Горі можна милуватися різними видами дверей. Головні ворота монастиря, такі як в монастирі Констамоніт, будуть закриті після заходу сонця.

Невеликі іржаві двері в Кутлумуш.

Старі залізні двері на одній із невеликих вулиць Кареї.

Двері в Есфігмен.

Ці дерев'яні двері ведуть до заднього двору пекарні в Кареї. Церковні двері Святого Павла в 2011 році, до ремонту.

Учні, такі як знамениті Спірос Папалука (Spyros Papaloukas), були натхненні дверима Гори Афон.

Це - в Симонапетра. Праворуч - так званий Червоний балкон. Нещодавно цей вхід був повністю змінений, на превеликий жаль», - написав Герман Вугд.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".