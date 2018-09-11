Двері афонських монастирів (фото)
12:45, 11 вересня 2018Афон
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Авторангломовногоблогу athosweblog.com ГерманВугд (Herman Voogd) поділився фотографіями дверей афонських монастирів. Він підписав фото.
«На Святій Горі можна милуватися різними видами дверей. Головні ворота монастиря, такі як в монастирі Констамоніт, будуть закриті після заходу сонця.
Невеликі іржаві двері в Кутлумуш.
Старі залізні двері на одній із невеликих вулиць Кареї.
Двері в Есфігмен.
Ці дерев'яні двері ведуть до заднього двору пекарні в Кареї. Церковні двері Святого Павла в 2011 році, до ремонту.
Учні, такі як знамениті Спірос Папалука (Spyros Papaloukas), були натхненні дверима Гори Афон.
Це - в Симонапетра. Праворуч - так званий Червоний балкон. Нещодавно цей вхід був повністю змінений, на превеликий жаль», - написав Герман Вугд.
"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".
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