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Двері афонських монастирів (фото)

12:45, 11 вересня 2018
Афон
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«На Святій Горі можна милуватися різними видами дверей. Головні ворота монастиря, такі як в монастирі Констамоніт, будуть закриті після заходу сонця.

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Невеликі іржаві двері в Кутлумуш. 

Старі залізні двері на одній із невеликих вулиць Кареї.

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Двері в Есфігмен.

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Ці дерев'яні двері ведуть до заднього двору пекарні в Кареї. Церковні двері Святого Павла в 2011 році, до ремонту.

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Учні, такі як знамениті Спірос Папалука (Spyros Papaloukas), були натхненні дверима Гори Афон.

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Це - в Симонапетра. Праворуч - так званий Червоний балкон. Нещодавно цей вхід був повністю змінений, на превеликий жаль», - написав Герман Вугд.

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"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".

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