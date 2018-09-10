Чому накопичення речей шкодить душі - сучасний афонський старець

На інформаційному порталі Святої Гори Афон в Ютуб в опублікованому відео «Афонський старець Іларіон. Благодатна молитва і старанність до Бога», святогорець розповідає про проблеми сучасного світу, зокрема, про накопичення речей.

«Головна проблема в духовному житті саме в тому, що і мирські люди, і ченці не дбають про це, найголовніше - про божественну старанність у душі, а займають свій розум зовсім іншими справами: турботами про життя, покупками... А Богу одне лише від нас потрібно - щоб це стремління в нашій душі зростало, це її справжнє життя, а турботи про хліб насущний Він бере на Себе. Якщо людина має в душі мирське устремління до турбот, до того, як краще жити, то воно роз'їдає її душу, як рак, як іржа», - сказав отець Іларіон.

Вінрозповів, якназиваєтьсягріхнакопиченнянепотрібнихречейічимвіннебезпечний.

«Сучаснежиттятаквлаштоване, щовідцієїтурботипрополіпшенняжиття, якавсебільшеібільшезростає,душаспустошуєтьсяілюдинаскочуєтьсянанижнюсходинку, віддаєтьсядемонам. Демони починають її волочити туди і сюди, не залишать її в спокої. Тоді благодать зовсім втрачається і душа стає порожньою, і людина беззахисна, як тварина. Просто на наших очах. Кожен у своєму житті може це побачити, як людина непомітно з чистого і щирого створіння з чистим серцем стає справжнісіньким розбійником і розлючено, вириває з рота в інших шматок хліба й боїться, що їй не вистачить. І збирає, накопичує... І ще більше боїться.

Мшелоїмство - це коли людина не може вже зупиниться і збирає, збирає, підгортає під себе навіть ті речі, які не потрібні, «а може стане в нагоді», або на чорний день». Головна проблема сучасних ченців в тому, що їм подобається мирське, саме займатися мирськими турботами, покупками і поліпшенням життя. Це збиральництво речей - це і є та ракова пухлина, яка душу людини поступово пожирає. Якщо ти маєш одну рясу - навіщо тобі друга, якщо у тебе є один одяг - навіщо тобі ще два? Накопичують цілі шафи», - зазначив святогорець.

Старець Іларіон сказав, як визначити чи є цей гріх у людини.

«Критерій, щоб розрізнити мшелоїмство - це коли люди починають купувати речі, в яких вона немає потреби, ці речі, без яких може обійтися. Ось це найточніший критерій. Це ніяк не приховаєш, бо монахам подобається не лише піклування, а навіть мирські розмови, каламбури, жарти. Я навіть бачив один раз, стоїть на Афоні один монах, розповідає іншим, а вони стоять і «хахахаха». Проблема сучасних християн в тому, що вони втратили справжній хрест...», - підкреслив монах.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".