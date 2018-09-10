Афонський старець - про те, що важливіше ніж спільна молитва

Афонський старець Іларіон, який понад 60 років живе на Святій Горі, розповів про важливість справжньої молитви.

«Нашідавніафонськіотцібулинеписьменними, вонинавітьчитатиневміли, багатохтонавітьслужбиневідвідував, амолилисянавервиці,алевонивпростотідобрерозуміли, щоємолитвадуші, наша, людська, вонанесправжня, амимаємопроситиуБога, щобВіндавнашійдушісправжнюмолитву. Людина, щоб отримати її повинна мати старанність, тобто «потос», по-грецьки – ревність до Бога. Це прагнення має запалити душу. Ця молитва, яка дається через рвіння, через «потос», вона перевершує всі правила і є справжньою, справжньою молитвою, справжньою розмовою з Богом», - сказав отець Іларіон.

Старець розповів історію про ченця, який прийшов до нього на сповідь.

«Одного разу до мене прийшов чернець і каже: «Я хочу сповідатися». Кажу, сповідайся. Він говорить: «У мене все добре, я перший приходжу в храм й останній йду, ніколи не пропускаю молитви, не пропускаю служби, на відміну від інших братів, ніколи не сплю на службах і відчуваю радість». Я тоді відповів йому: «Так, так, синку, це все правильно, але твоя-то молитва як?». Він мені відповів «А яка ще молитва?». Ось це і є хибне чернецтво. Адже наша молитва і є справжня», - поділився святогорець.

Отець Іларіон нагадав, що таке молитва й чому вона така важлива.

«Саме наша молитва і є розмовою з Богом, через неї святі отці ставали чудотворцями. Перш за все нам потрібно благати Господа, щоб Він нам дав освячення, просвіту... Той, хто ретельно просить, тому Він обов'язково дасть. Коли ми отримуємо це просвітлення розуму, тоді ми осягаємо й міркування, тобто духовний розум. Тоді все в нашому житті змінюється кардинально. Тоді ми вже здійснюємо шлях не сліпими, а бачимо напрямок, знаємо, куди йдемо. Запам'ятайте, добре, звичайно, всі ці зовнішні формальні речі - богослужіння, всі ці чинопослідування, але у людини має бути щось внутрішнє, то з'єднує її з Богом на недосяжній глибині. Якщо цього немає, то все зовнішнє марне.

Зрозумійте, мати внутрішнє рвіння до Бога - це набагато важливіше. Це і є справжнє життя душі. Головне наше завдання - отримати свою власну молитву, щоб вона ожила в нашій душі», - підкреслив афонський старець.

Матеріал підготовлений за відео інформаційного порталу Святої Гори Афон в Ютуб «Афонський старець Іларіон. Благодатна молитва і старанність до Бога».

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".