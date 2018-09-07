Про мистецтво слухати та сповідь - учень Паїсія Святогорця

Учень відомого в усьому православному світі афонського святого преподобного Паїсія Святогорця митрополит Лимассольський Афанасій (Кіпрська Православна Церква) розповів, як потрібно приймати сповідь.

«Коли я став служити і сповідувати на Афоні, старець Паїсій сказав мені:« Сповідуючи, ти будеш вислуховувати тисячі слів. А у відповідь потрібно буде сказати лише одне. Не треба багато говорити. Сповідь - не для того, щоб ти сказав, а щоб говорили інші. Ти - слухай», - сказав митрополит Афанасій.

Він також згадав слова іншого відомого афонського старця.

«Святий Никодим Святогорець в одній своїй книзі, адресованій священнослужителям, пише:«Дуже важливо, отче, дати людині можливість сказати те, що вона хоче, і так, як вона хоче. І дуже важливо при цьому не показувати ані подиву, ані відрази, не дивитися на годинник - бо це руйнує ваше спілкування». Уявіть: людина приходить і каже: «Я вчинила вбивство», а ти у відповідь починаєш охати й ахати від переляку і відрази... Зробиш так - і людина більше нічого не скаже», - зазначив владика.

Митрополит Афанасій сказав, що він вважає вершиною мистецтва спілкування.

«Вершина мистецтва спілкування - вміти вислуховувати абсолютно все. І коли людина виговориться, то і сама потім буде слухати, що ти скажеш. Хоч два слова. На жаль, у нашій країні як і раніше не розвинене це мистецтво. Просто трагедія. ...Ми не розуміємо (хоча в нашій традиції є таке), що справжнє мистецтво спілкування - не говорити, а слухати. Не треба ставити за мету душити співрозмовника своєю ораторською майстерністю, закидаючи аргументами в стилі «він одне слово, а я десять». Це не спілкування, а війна. Важливіше слухати, ніж говорити», - підкреслив учень Паїсія Святогорця.

За матеріалами Синодального відділу у справах молоді УПЦ.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".