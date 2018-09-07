Учень преподобного Паїсія Святогорця - про взаємини дітей і батьків

Митрополит Лімассольський Афанасій (Кіпрська Православна Церква), який був учнем відомого афонського старця преподобного Паїсія Святогорця, розповів про проблеми батьків і дітей.

«Дитина приходить, і в дев'яноста відсотках випадків з'ясовується, що проблеми не у дитини, а в батьків, які її привели», - зазначив владика Афанасій.

Він навів приклад.

«При нашій митрополії існує соціальна служба« Покров», де надається допомога наркозалежним. І ось крім груп, де проходять терапію молоді люди, є групи для їх батьків, з якими працюють психологи. Ми зробили це тому, що батьки також потребують серйозної підтримки: адже їм належить заново прийняти своїх дітей. Так ось: в батьківських групах у всіх наших психологів відбувається «вигоряння». Вони просто не витримують такої роботи. Пара місяців - і фахівець приходить і просить: «Будь ласка, дайте мені краще ще 50 наркоманів, лиш заберіть батьків! Я більше не можу. Ми не розуміємо один одного».

На жаль, ми, дорослі, буваємо іноді настільки вперті й непохитні у своїх забобонах, що замість того, щоб допомагати своїм дітям, фактично знищуємо їх», - сказав митрополит Афанасій.

Учень Паїсія Святогорца розповів про труднощі підліткового віку.

«Перехідний вік, час так званого пубертату, - це дуже важливий вік. У цей період батьків можуть очікувати такі неприємні сюрпризи, що їм буває ще гірше, ніж самим підліткам - адже, стикаючись з неадекватною поведінкою дитини, батько часто не розуміє, як бути і що робити.

...Перехідний вік - час пошуків, сумнівів, заперечення, прагнення до свободи. Дитині здається, що на неї постійно тиснуть - батьки, вчителі, суспільство. Вона починає шукати приклади для наслідування на стороні та прагнутиме долучитися до різних об'єднань - від рок-груп до спортклубів», - сказав він.

Митрополит Афанасій сказав, чому важливий підлітковий вік.

«Цей вік - важкий, але при цьому дуже красивий і важливий: адже саме нині в дитини зводиться фундамент, на якому згодом буде побудоване все життя. У цей період молода людина переглядає все, що раніше брала як даність, - тобто все, що говорили батьки, вчителі, дідусі та бабусі. І навіть якщо ці речі правдиві, щирі і не підлягають сумніву, підліток піддає їх сумніву все одно й навмисне заперечує, висміює, доходячи до крайнощів, - щоб подивитися на нашу реакцію, випробувати нас, випробувати батьків і всіх навколо», - зазначив владика.

За матеріалами Синодального відділу у справах молоді УПЦ.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".