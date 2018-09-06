Афонський старець Іларіон - про життя людей до та після гріхопадіння

На Інформаційному порталі Святої Гори Афон в Ютуб опубліковано нове відео «Афонський старець Іларіон. Благодатна молитва і старання до Бога».

Як повідомили автори відеоролика, «старець Іларіон - один із найстаріших ченців Святої Гори. У юності він став ченцем і трудився деякий час в одному з монастирів на островах. Понад 60 років тому він прийшов на Афон і відтоді не покидав уділ Божої Матері. А нині йому вже під сто років. Афонський старець Іларіон - не теоретик, а практик. Кожне слово цього подвижника підтверджене життям. Живе він у непримітному місці недалеко від столиці Афон».

Старець говорить грецькою мовою, але відео супроводжується перекладом на російську ієромонаха Серафима (Захарова).

Він розповів, як жили наші прабатьки до гріхопадіння.

«До падіння наших прабатьків у гріх земля була сповнена всяких благ, все, що не побажаєш, все, що душі завгодно, наші прабатьки - Адам і Єва приходили, як до себе в комору. Брали, що хотіли і ні в чому не було у них нестачі. Вони просто знали, де і що лежить і приходили, брали все, що їм потрібно: в цьому місці - цибуля, в цьому - кабачки, в цьому - кавуни. Вони не думали, що їм їсти завтра, бо знали, що завжди на своєму місці все буде лежати», - сказав отець Іларіон.

Також він прокоментував, яким став світ після вигнання з раю.

«Коли стало гріхопадіння, то все змінилося, і наше життя стало схожим на ринок. Хоча в перші століття було багато всього, люди мали багато фруктів та овочів. Всього вистачало, але вони вже не могли приходити, як в комору, а говорили так: «У нас тепер ринок. Ти мені дай цибулю, а я тобі дам кавун». Хоча вони не потребували, але просто так нічого не отримували вже. Так поступово виникло те, що ми нині називаємо світом, або мирською суєтою - ці підлі відносини «дай на дай», коли люди стали жити за принципом «ти мені, а я тобі». Цей принцип і є справжнє відпадіння від Бога. Ми живемо в цьому зреченні й навіть не розуміємо цього», - сказав він.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".