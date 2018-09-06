Косма Етолійський - святий, який побудував 100 шкіл, а на місці проповідей залишав хрести

Православні християни 6 вересня (за новим стилем) відзначають день пам'яті Косми Етолійського (1779). Монастир Філофей святкує панігір.

Святий народився в гірському селі Мега Дендро (Етолія, Греція). У хрещенні отримав ім'я Констас. Батьки Констаса були бідними ткачами.

До 20 років він був неписьменним. Навчався у місцевого священика Ананії, пізніше переїхав у село Агіа Параскеві, і продовжив навчання у вчителя Феофана. Тут він прожив 8 років, ставши помічником Феофана. Потім став викладачем у селі Лоботіна.

Коли святому було близько 30 років він відправився на Афон в Афоніаду. Закінчивши академію, вступив у монастир Філофей, де був пострижений у чернецтво з ім'ям Косма, а пізніше був висвячений у сан ієромонаха. В обителі він прожив 2 роки.

У 1759 році Косма поїхав до Константинополя, де зустрівся з Константинопольським Патріархом Серафимом II, який дав святому дозвіл проповідувати Слово Боже. Косма, якому на той час було 46 років, почав свій просвітницький шлях. Святий закликав православних до створення грецьких шкіл, необхідних для навчання православ'ю. Він звертався до людей доступною для них розмовною мовою.

За 16 років Косма пройшов Фракію, Македонію, Фессалію, Середню Грецію, острови Егейського архіпелагу та підконтрольні венеціанцам Іонічні острови, Епір та Албанію. Святий створив понад 100 шкіл.

Послухати проповіді Косми приходили тисячі людей. Храми не могли їх вмістити, і йому доводилося проповідувати в полі, вбивши хрест в землю, стаючи на лаву. Потім лаву він забирав із собою, а хрест залишав як нагадування про свою проповіді. Ці хрести зберігалися довгий час, деякі збереглися до цього дня.

За життя Косму Етолійського в народі називали новим апостолом. Коли святий прибув у Берат (сучасна територія південної Албанії), то був звинувачений як російський агент. Його заарештували та стратили через повішення 6 вересня (за новим стилем) 1779 року. Звинувачення, арешт і страту спровокували торговці іудеї.

Святий Косма Етолійський був канонізований Вселенським патріархатом у квітні 1961 року.

У 1984 році мощі святого перенесли в археологічний музей міста Фіері (Албанія). Інші часочки мощей були перенесені в собор Благовіщення Пресвятої Богородиці (Афіни).

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".