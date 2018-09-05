Митрополит Агафангел з паломниками помолилися про смир в Україні перед святинями Ватопеда

Триває поїздка паломників з Одеської єпархії УПЦ на чолі з митрополитом Одеським і Ізмаїльським Агафангелом на Афон.

Група паломників відвідала Успенський собор у столиці Афона. Тут вони звершили молебень і вклонилися чудотворній іконі Богородиці «Достойно єсть».

Потім паломники відвідали монастир Іверон і помолилися перед чудотворним образом Божої Матері «Вратарниця» і вклонилися мощам святих, які зберігаються в обителі.

Також вони побували в монастирі Ватопед. Тут митрополит Агафангел разом з паломниками помолилися про мир в Україні перед святинями обителі: поясом Пресвятої Богородиці, іконами Божої Матері «Вівтарниця», «Антіфонітрія», «Всецариця», главою святителя Іоанна Златоуста, главою святителя Григорія Богослова. Перед образом Божої Матері «Відрада і втіха» митрополит Агафангел звершив молебень.

Потім відбулася зустріч з ігуменом обителі Ватопед архімандритом Єфремом (Куцу).

За матеріалами Одеської єпархії УПЦ.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".