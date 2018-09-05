В Ізмаїл доставили ікону, написану на Афоні й освячену на Поясі Богородиці

У Свято-Костянтино-Єленінський чоловічий монастир Ізмаїла священики доставили ікону Богородиці "Всецариця".

Образ був написаний на Святій Горі спеціально для монастиря й освітлена на чудотворному оригіналі в обителі Ватопед на Поясі Богородиці.

Ікону в ізмаїльському монастирі зустріли віруючі 30 серпня перед початком вечірнього богослужіння. Очолив зустріч настоятель монастиря, єпископ Болградський Сергій.

Копія чудотворної ікони перебуватиме в монастирі постійно.

*Згідно з переказами, ікона Божої Матері «Всецариця» - це благословення старця Іосифа Ісихаста своїм учням. На образі зображена Богородиця, Яка сидить на царському троні. Вона тримає на руках немовля Христа, а Він у руці - сувій. На задньому плані зображені два ангели, які осіняють крилами Богородицю з Немовлям.

Перед «Всецарицею» моляться про зцілення від онкологічних захворювань.

За матеріалами trassae95.com.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".