Митрополит Агафангел подарував афонському монастирю мощі преподобного Кукші Одеського

Митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел 2 вересня, у день свого 80-річного ювілею, звершив Божественну літургію у Свято-Пантелеймонівському монастирі на Святій Горі.

Владиці співслужили представники єпископату та духовенства Української Православної Церкви, ігумен Свято-Пантелеймонівського монастиряархімандрит Євлогій, братія обителі.

За богослужінням була вознесена молитва про мир в Україні.

Владика Агафангел подарував афонському монастирю ковчег із часткою мощей преподобного Кукші Одеського, зазначивши, що преподобний Кукша жив на Афоні, в скиту Нова Фіваїда, а нині молиться біля Престолу Божого за тих, хто несе чернечий подвиг в місцях його земного служіння.

Митрополит Агафангел побажав архімандриту Євлогія й насельникам монастиря кріпості духовних і тілесних сил і спасіння.

Після трапези владика Агафангел відвідав монастирський музей і вклонився численним святиням, які зберігаються в ризниці Свято-Пантелеймонівського монастиря.

За матеріалами сайту Одеської єпархії УПЦ.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".