Історія Светописанного образу Богородиці: явище Божої Матері, що змінило рішення Священного Кинота

Православні 3 вересня (за новим стилем) відзначають явлення Світлописаного образу Пресвятої Богородиці у Свято-Пантелеймонівському монастирі на Святій Горі.

У цей день у 1903 році насельники монастиря востаннє, як вони припускали, вийшли роздавати до монастирських воріт милостиню монахам-сіромахам (мандрівним по Святій Горі «без постійного місця проживання»), бідним прочанам.

Раніше Священний Кінот видав розпорядження, яке забороняє роздавати милостиню, бо здорові фізично монахи ходили з монастиря в монастир, замість того, щоб виконувати послух і працювати. Але це рішення довелося змінити через чудесне явління, зображене на фото.

3 вересня 1903 року чернець Гавриїл фотографував процес роздачі милостині. Проявивши негатив, він дуже здивувався, побачивши на чорно-білому знімку фігуру бідно одягненої Жінки, Яка одержувала хліб.

Також один пустельник розповідав, що кілька разів бачив під час роздачі милостині біля монастирської брами Жінку, це була Божа Матір.

Фотографія, зроблена, ченцем Гавриїлом була в збільшеному вигляді відображена на камені й поміщена на стіні Свято-Пантелеймонівського монастиря.

До місця явлення Богородиці підвели джерело. Багато прочан, випивши з нього води, отримували полегшення в хворобах.

На Світлописаному образі Пресвятої Богородиці на тлі процесу роздачі милостині, зображена Божа Матір із хлібом у руках.

Негатив фотографії був загублений у XX столітті. Його знайшли у 2015 році під час роботи з монастирськими архівами.

На засіданні Священного Синоду, який проходив у Києво-Печерській лаврі 27 липня 2013 року, було прийнято рішення включити в календар РПЦ святкування спогаду явлення Світлописаної ікони Пресвятої Богородиці.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".