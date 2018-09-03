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Історія Светописанного образу Богородиці: явище Божої Матері, що змінило рішення Священного Кинота

15:49, 03 вересня 2018
Афон
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Православні 3 вересня (за новим стилем) відзначають явлення Світлописаного образу Пресвятої Богородиці у Свято-Пантелеймонівському монастирі на Святій Горі.

У цей день у 1903 році насельники монастиря востаннє, як вони припускали, вийшли роздавати до монастирських воріт милостиню монахам-сіромахам (мандрівним по Святій Горі «без постійного місця проживання»), бідним прочанам.

Раніше Священний Кінот видав розпорядження, яке забороняє роздавати милостиню, бо здорові фізично монахи ходили з монастиря в монастир, замість того, щоб виконувати послух і працювати. Але це рішення довелося змінити через чудесне явління, зображене на фото.

3 вересня 1903 року чернець Гавриїл фотографував процес роздачі милостині. Проявивши негатив, він дуже здивувався, побачивши на чорно-білому знімку фігуру бідно одягненої Жінки, Яка одержувала хліб.

Також один пустельник розповідав, що кілька разів бачив під час роздачі милостині біля монастирської брами Жінку, це була Божа Матір.

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Фотографія, зроблена, ченцем Гавриїлом була в збільшеному вигляді відображена на камені й поміщена на стіні Свято-Пантелеймонівського монастиря.

До місця явлення Богородиці підвели джерело. Багато прочан, випивши з нього води, отримували полегшення в хворобах.

На Світлописаному образі Пресвятої Богородиці на тлі процесу роздачі милостині, зображена Божа Матір із хлібом у руках.

Негатив фотографії був загублений у XX столітті. Його знайшли у 2015 році під час роботи з монастирськими архівами.

На засіданні Священного Синоду, який проходив у Києво-Печерській лаврі 27 липня 2013 року, було прийнято рішення включити в календар РПЦ святкування спогаду явлення Світлописаної ікони Пресвятої Богородиці.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".

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