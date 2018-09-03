Святогірська медицина: профілактика професійних хвороб за допомогою харчування

У фільмі, опублікованому на інформаційному порталі Святої Гори в Ютуб, розповідається про профілактику та лікуваннях хвороб і роль, яку в цьому відіграє їжа.

«Дуже важливо пам'ятати тактичні орієнтири, які дає нам святогірська медицина. Тілу треба небагато, йому всього лише варто дати збалансоване харчування, щоб тіло саме мало можливість відновлюватися. А після 50 років будь-який, навіть здоровій людині, необхідно стежити за харчуванням. Головне - це не переїдати та прибирати з раціону зайве, і додавати те, чого не вистачає. Зайвими найчастіше бувають солодощі, а не вистачає тілу і жирів, і білків, і мікроелементів. Зрозуміти, що тобі потрібно, не важко. Для цього потрібно зробити аналіз крові, і відразу буде видно, чого в тілі надмірно, а чого бракує.

Ці прості принципи, їх навіть можна назвати основою життя, сучасна медицина приховує від нас. Але приховує вона не спеціально, бо її об'єкт - це нескінченно хвора людина. Додаючи потрібні мікроелементи, ми проводимо і лікування, і профілактику хвороб. Якщо захворіли - то така профілактика стане найкращим лікуванням», - йдеться у відео.

Автори фільму відзначили, що людям старше 50 років необхідно більше піклуватися про систему харчування.

«Потрібно розуміти, що після 50 років організм вже сам не здатний синтезувати потрібні речовини, потрібно розуміти, що в цьому віці людина не може дотримуватися строгого посту. Час минув, організм змінився. Працювати «на батарейках» організм вже довго не зможе, «батарейки» вже трошки підсіли. При нестачі необхідних мікроелементів тіло почне стрімко руйнуватися та хворіти», - відзначили в фільмі.

Святогорці також радять, як збалансувати харчування.

«Як збалансувати харчування в житті? Ось такий приклад: на Афоні в деяких монастирях є таке положення, що ченці мають двічі на тиждень отримувати варений буряк. Виявляється, такий простий продукт є найкращими ліками і профілактикою серцевих хвороб, геморою й інших. Ось так харчування діє краще будь-яких ліків. Адже грижа, геморой, варикоз, серцеві хвороби - це професійні хвороби ченців, які проводять життя в тяжкій праці.

Древні отці багато працювали, але розуміли, що тілу, як ослу, потрібно давати необхідний корм, захищати його від перевантажень і стежити за ним», - йдеться у відео.

Матеріал підготовлений за фільмом «Ліки проти раку. Частина 2. Дух і плоть. Харчування і хіміотерапія».

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".