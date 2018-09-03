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Святі Афона, день пам'яті яких відзначають у вересні

09:24, 03 вересня 2018
Афон
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1 вересня - пам'ять преподобного Феофана, ігумена монастиря Дохіар;

6 вересня - день пам'яті Косьми Етолійського (1779), панігір монастиря Філофей;

12 вересня - спільна пам'ять святих сербських святителів і вчителів;

13 вересня - положення чесного пояса Пресвятої Богородиці, панігір монастиря Ватопед;

17 вересня - пам'ять преподобного Анфима Куруклі (Іверського);

20 вересня - день пам'яті преподобномученніка Іларіона (1804);

24 вересня - пам'ять преподобного Силуана Афонського (1938);

26 вересня - день пам'яті преподобного Ієрофея (1 686 - 1745);

27 вересня - день пам'яті преподобномученніка Макарія (1527);

Воздвиження чесного і животворящого Хреста Господнього, панігір монастиря Ксіропотам;

28 вересня - день пам'яті Іосифа Пантократорського;

29 вересня - преподобного Кипріяна, митрополита Київського (1406).

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".

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