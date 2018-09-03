Святі Афона, день пам'яті яких відзначають у вересні
Афонські святі, день пам'яті яких православні відзначають у вересні й панігіри в монастирях Святої Гори (за новим стилем):
1 вересня - пам'ять преподобного Феофана, ігумена монастиря Дохіар;
6 вересня - день пам'яті Косьми Етолійського (1779), панігір монастиря Філофей;
12 вересня - спільна пам'ять святих сербських святителів і вчителів;
13 вересня - положення чесного пояса Пресвятої Богородиці, панігір монастиря Ватопед;
17 вересня - пам'ять преподобного Анфима Куруклі (Іверського);
20 вересня - день пам'яті преподобномученніка Іларіона (1804);
24 вересня - пам'ять преподобного Силуана Афонського (1938);
26 вересня - день пам'яті преподобного Ієрофея (1 686 - 1745);
27 вересня - день пам'яті преподобномученніка Макарія (1527);
Воздвиження чесного і животворящого Хреста Господнього, панігір монастиря Ксіропотам;
28 вересня - день пам'яті Іосифа Пантократорського;
29 вересня - преподобного Кипріяна, митрополита Київського (1406).
"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".