Святі Афона, день пам'яті яких відзначають у вересні

Афонські святі, день пам'яті яких православні відзначають у вересні й панігіри в монастирях Святої Гори (за новим стилем): 1 вересня - пам'ять преподобного Феофана, ігумена монастиря Дохіар; 6 вересня - день пам'яті Косьми Етолійського (1779), панігір монастиря Філофей; 12 вересня - спільна пам'ять святих сербських святителів і вчителів; 13 вересня - положення чесного пояса Пресвятої Богородиці, панігір монастиря Ватопед; 17 вересня - пам'ять преподобного Анфима Куруклі (Іверського); 20 вересня - день пам'яті преподобномученніка Іларіона (1804); 24 вересня - пам'ять преподобного Силуана Афонського (1938); 26 вересня - день пам'яті преподобного Ієрофея (1 686 - 1745); 27 вересня - день пам'яті преподобномученніка Макарія (1527); Воздвиження чесного і животворящого Хреста Господнього, панігір монастиря Ксіропотам; 28 вересня - день пам'яті Іосифа Пантократорського; 29 вересня - преподобного Кипріяна, митрополита Київського (1406). "Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".

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