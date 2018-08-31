Морська прогулянка біля берегів Святої Гори - записки паломників

Як відомо, жінки не можуть відвідувати Святу Гору, але є чудова можливість побачити її і вклонитися афонским святиням - морська прогулянка на катері. Пара, яка перебуває в Греції на відпочинку, поділилася враженнями від такого паломництва.

«Цього тижня ми з дружиною проводимо відпустку в Уранополісі на прекрасному курорті Скітес недалеко від кордону. Сьогодні ми взяли туристичний човен, щоб дати моїй дружині шанс побачити проблиски Святого півострова після всіх розповідей, які вона почула. На цьому човні, повного жінок і декілька чоловіків, я сфотографував човен для паломників Святої Анни, який був наповнений пасажирами. Їм потрібно дочекатися післяобіднього човна», - написав Герман Вугд.

«Ми відпливли трохи далі від узбережжя, але вигляд був прекрасний. Сімонапетра високо піднявся на пагорб», - написав він.

Чоловік описав, як поводяться жінки під час поїздки.

«Молода російська жінка покрила голову і скористалася можливістю молитися і читати духовні тексти під час водної прогулянки біля руського Свято-Пантелеймонівського монастирі. Молилася, звертаючись до Святої Гори, в той час як інші жінки базікали та їли їжу, яку вони носили в своїх сумочках, і годували нею голодних чайок», - зазначив Герман Вугд.

«Моя дружина і я перед Новим Скитом», - підписав він фото.

«Коли я повернуся в Нідерланди, я покажу фотографії з двома ченцями з Діонісіата, які прийшли на борт з іконами, щоб жінки могли поклонятися», - підсумував блогер.

За матеріалами athosweblog.com.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".