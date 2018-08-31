Афонський монастир крізь об'єктив паломником: 20 років тому і нині

Паломники, які регулярно відвідують Афон, поділилися фотографіями афонського монастиря Хіландар, і описали, як змінився монастир.

«Моє останнє перебування в цьому монастирі, до пожежі 2004-го року, датується 1997 роком. Я чітко пам'ятаю каржанів, що летять коридорами в сутінках, і застереження, яке дали нам монахи: «Не ходіть у цю частину монастиря, бо ви можете провалитися крізь гнилу підлогу...». На жаль, усі ці старі частини будівлі були спалені в 2004 році, але, з іншого боку, це дало можливість перебудувати їх і зробити ще кращими, ніж раніше», - написав Вім Вугд.

Він опублікував фотографії монастиря у 1997 та 2017 роках.

«Давайте подивимося, як виглядає монастир нині, 20 років потому, в 2017 році, зовні», - підписав блогер фото.

Також чоловік опублікував план монастиря, зроблений у 2000-му році.

«Червоним кольором відзначені номера фотографій, які я покажу вам нижче, починаючи з входу з сербськими паломниками й одним голландським паломником (посміхається фотографу). Фото 0: вхід (Δ) і східна стіна (із захисною вежею Сави - E - в фоновому режимі). Фото 1: вхід (Δ і θ2 - скарбниця). Хіландар з електричним (!) автомобілем для гольфу.

Було б здорово, якби всі машини на Афоні у майбутньому використовували електричну енергію, це хороший вибір для навколишнього середовища. Східне крило - H -, все ще знаходиться в стадії будівництва - з келіями ченців і захисною вежею Сави - E-Picture 3: захисна вежа Сави - E - і крило, в якому була бібліотека (θ)», - пояснив Вім Вугд.

Паломник описав, що відображено на опублікованих їм фото.

«На цій фотографії показаний бібліотекар у 1997 році (ліворуч) і карликовий монах, садівник у той час. Вежа правіосруч - дзвіниця (А1), що містить дві частини: на першому поверсі каплиця святого Іоанна Рильського (ζ) і на верхньому поверсі каплиця святого Стефана (ε- ситуація в 2000 р.). Деталь вікна поруч із вежею. Східне крило. Південно-східний кут, з каплицею за глухою стіною (б), званою «Захист Матері Божої». Південна стіна з воротами і балконами і вежа Святого Георгія (Eα). Та ж вежа із західного боку - з келіями ченців. Південно-західний куточок, з їдальнею (трапеція-Γ, з винним заводом нижче M1).

Західна стіна, частково в стадії будівництва, з трапезою, підвал для зберігання продуктів і келії (M і H). З гостьовою їдальнею (трапезна - Га) і гостьовою кухнею Γ1α. Наразі келія знаходиться за межами монастиря.

Деталь західної стіни з дерев'яними сходами в кутку. Північно-західна стіна: новий гостьовий будинок (аркондарікі) знаходиться ліворуч. Північна стіна: старий пансіон (M2) зі сховищем дров (М4).

Старий гостьовий будинок, побачений з нового пансіонату (з сушінням білизни зовні). Ворота, що ведуть до входу. Тут ми зупиняємо наш тур монастирем», - написав Вім Вугд.

Ворота, що ведуть до входу. Тут ми зупиняємо наш тур по монастирю», - пише Вім Вугд.

За матеріалами athosweblog.com.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".