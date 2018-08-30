Афонські монахи - про духовну зброю проти раку (фільм)

Інформаційний портал Святої Гори Афон у новому фільмі «Ліки проти раку. Частина 2. Дух і плоть. Харчування і хіміотерапія» пропонує віруючим людям зрозуміти духовні причини та способи боротьби з онкологічними захворюваннями.

«Ми розповіли про загальні положення святогірської медицини. Це те, на чому ґрунтувалася древня медицина: захворів - зміни їжу, не допомогло - зміни клімат. Ми дійшли висновку, що рак - це духовна хвороба, і ліки мають бути для неї духовні. Ми знайшли ці чудотворні засоби, як духовне сходження в справжній вірі в Бога», - йдеться у фільмі.

Автори відео розповіли, як на Афоні ставляться до медикаментозного лікування.

«Ми запропонували одні давні ліки. Афонські старці не забороняють використовувати лікарські засоби. Господь нам дав і лікарів, і ліки. Але не так дав, щоб повністю на них покластися, а як підмогу. Так що якщо лікарські засоби на своєму місці, тобто на другорядному, то і вони можуть допомогти, але важливо пам'ятати, що вони не є ліками проти раку. Як не важко помітити, виявивши у людини пухлину, сучасна медицина, перш за все, вводить її в паніку, даючи їй хибні орієнтири, звертаючи увагу повністю на ліки, а потім підтримує цю паніку усіма можливими засобами», - сказано в відео.

Також наголошується, що змушує людей шукати чудодійні засоби, і які, дійсно, можуть допомогти.

«Відчай, паніка і страх змушують шукати чудотворні, і навіть магічні засоби. Тож не дивно, що ту підмогу, яку ми запропонували багато хто сприйняв як чудотворний, чарівний засіб. Головна думка, що чудотворних ліків проти раку просто не може бути. Рак - це духовна хвороба і зцілюватися вона може лише духовними засобами. Як сучасна медицина могла б зцілити рак, якщо вона заперечує існування душі? Вона може призупинити рак, дати відстрочку, але часто така відстрочка буває і прискоренням, і ще швидше наближає людину до смерті.

Справжніми ліками проти раку є церковні таїнства. Якщо ви захворіли, то, перш за все, потрібно здійснити таїнство єлеосвячення (соборування), щиро сповідатися за все життя і причаститися. Ці три таїнства і є ті чудотворні ліки, на які ми покладаємо надію. [...] Як одна пігулка не може змінити тіло, так і одноразове причастя не може змінити душу», - сказано в другій серії.

У фільмі відзначається, що таїнства не мають відбуватися формально, а щиро.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".