Вийшла друга серія фільму про афонський підход боротьби з раком: харчування та хіміотерапія (відео)

На Інформаційному порталі Святої Гори в Ютуб опублікована друга серія фільму «Ліки проти раку. Частина 2. Дух і плоть. Харчування і хіміотерапія».

Ця серія містить відеоряд з видами Святої Гори під музичний супровід композитора Андрія Дмитрієва.

Раніше перша серія фільму «Ліки проти раку», в якій також були повчання афонських старців, «викликала живий відгук у сотень тисяч людей», зазначають автори.

Також вони в описі до фільму підкреслили, що «ці настанови відносяться не лише до хворих, а й до всіх християн, які шукають духовної досконалості. Звертаємося ми саме до хворих, бо їм простіше зламати свої стереотипи та піти на вкрай хворобливий крок боротьби з фантомами власного розуму, бажаннями, помислами, пристрастями».

У другій частині є відповіді на питання, які виникли у глядачів після перегляду першого фільму.

«Якщо друга серія знайде розуміння в аудиторії, то буде представлена і третя, в якій планується сказати багато речей безпосередньо, навіть якщо це комусь буде не корисно», - зазначили автори.

Вони повідомили, чому, на їхній погляд, необхідно зняти ще і третю серію.

«Роблячи саме три фільми, ми розраховуємо лише на те, що хворі люди зовсім інакше бачать світ і сприймають повчання. Для хворих на рак непорушність видимого світу (священна для здорових) тріщить по швах, стереотипи руйнуються. Вони як би відділені від загальної погоні за благами та своїм власним щастям невидимою перепоною. Це важко пояснити тому, хто не отримував подібний діагноз», - йдеться в описі.

Онкохворі по-іншому сприймають життя внаслідок переосмислення цінностей.

«Хворі на рак відкривають дивовижні речі: все те, на що вони сподівалися, від чого чекали допомоги - не може їм допомогти. Непорушне бачиться ефемерним. Це змушує їх серйозно задуматися про життя в Церкві та про Бога. Людина відчуває себе пасажиром, який випадково випав зі швидкісного поїзда, який у тайзі, в незвичній тиші лісу, з жахом бачить поїзд і розуміє, що тепер для нього життя буде зовсім інше. Ось до таких мимовільних шукачів істини й звернений наш фільм», - відзначили на інформаційному порталі Святої Гори.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".