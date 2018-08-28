Іверон в день Успіння Богородиці відзначає панігір (фото)

Афонський монастир Іверон, який займає третє місце в ієрархії афонських монастирів, у день Успіння Пресвятої Богородиці, 28 серпня, відзначає панігір.

Соборний храм монастиря присвячений Успінню Богородиці. Він був побудований у 1030 році.

Напередодні свята в обитель приїхали численні паломники з різних країн світу.

За традицією під час малої вечірні чудотворна ікона Пресвятої Богородиці «Вратарниця» (Παναγία Πορταΐτισσα) була урочисто перенесена в Успенський собор.

28 серпня в соборі представники духовенства звершили Божественну літургію.

Постійний читач БФ «Православний спадок України на Святій Горі Афон» і «УНІАН-Релігії», який наразі перебуває на Афоні, поділився фотографіями з Іверона.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".