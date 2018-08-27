Успіння Пресвятої Богородиці: що святкують православні

Православні 28 серпня відзначають одне з дванадцяти головних церковних свят - Успіння Пресвятої Богородиці.

Як повідомляє БФ «Православний спадок України на Святій Горі Афон», про відхід до Господа та похорони Божої Матері розповідає церковне передання. У рукописах IV століття є свідчення про те, що Богородиця після смерті була душею і тілом взята на Небо.

За три дні до успіння в Єрусалимі Їй явився Архангел Гавриїл і сказав, що наближається день Її смерті. Він подарував Божій Матері сяючу неземним світлом гілочку райського дерева - символ перемоги вічного життя над смертю, дарованою Спасителем на хресті. Тому Успіння - не траурна подія, а свято.

Тоді всі апостоли прибули до Єрусалиму, щоб попрощатися з Дівою Марією. Лише апостол Фома не зміг прийти. Дах світлиці, в якій вони зібралися, відкрився, і неземне світло осяяло всіх присутніх. У горницю зійшов Спаситель в оточенні ангелів. Богородиця помолилася до Свого Сина і віддала душу в Його руки.

Апостоли поховали тіло Богородиці в Гефсиманії, де покоїлися Її святі батьки - Іоаким та Анна й обручник Іосиф. На чолі похоронної процесії йшов Іоанн Богослов, який ніс райську гілку, а труну з тілом Божої Матері несли усі апостоли, крім Фоми. Безліч християн несли запалені свічки та кадила. Люди й ангели співали, прославляючи Пресвяту Богородицю.

У похоронній процесії був іудейський священик Аффонія, який спробував перевернути одр, на якому лежало тіло Божої Матері. Ангел не допустив цього й відсік Аффонію руки в той момент, коли він доторкнувся до гробу. Він покаявся й отримав зцілення, після чого прийняв християнство.

Апостол Фома прибув до Єрусалиму на третій день після похорону. Він захотів побачити труну Божої Матері. Коли труну відкрили, то Її тіла в ньому не було, залишилася лише плащаниця. Діва Марія душею й тілом піднеслася до Свого Сина.

Апостол Фома розповів, що бачив, як Богородиця підносилася на Небо. У цю мить він попросив, щоб Вона благословила його. Тоді Божа Матір скинула йому Свій пояс.

Також Богородиця явилася апостолам, кажучи: «Радуйтеся, яко с вами есмь во вся дни».

На Святій Горі 28 серпня панігір відзначає Іверський монастир. Як відомо, Афон називають земним уділом Божої Матері. В афонських обителях зберігається багато чудотворних ікон Пресвятої Богородиці, а в монастирі Ватопед - Її пояс.

У народі свято Успіння Пресвятої Богородиці називають «Перша Причиста». Сьогодні закінчився Успенський піст.