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Як повідомити дитині про смерть близької людини - преподобний Паїсій Святогорець

10:43, 24 серпня 2018
Афон
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Кожна дитина проходить етапи соціалізації, пізнаючи світ. Рано чи пізно людині доводиться зіткнутися з неминучим завершенням життя - смертю, сприйняти відхід у вічність близьких людей. Ця тема болюча в будь-якому віці, особливо в дитинстві. Батькам слід бути особливо уважними, коли вони повідомляють про смерть близької людини. Сучасний афонський святий преподобний Паїсій Святогорець говорив про це.

«Навітьякщовмираєхтосьізблизькихдорослоїлюдинитошукаєшспосібякбим'якшепоблажливішеповідомитиїйпроцеЩо вже тут говорити про дітей! [...] На могилу дітей водити можна. Треба їм сказати: «Батько переселився звідси на Небо. Якщо ви будете добрими дітьми, то він буде приходити з Неба до вас у гості»», - говорив святий.

Преподобний розповів, як він у дитинстві вперше зіткнувся з втратою близької людини.

«Пам'ятаю, коли померла моя бабуся, мене відвели в будинок наших знайомих, щоб я не бачив похорону й не знав, що вона померла. Там зі мною грались, розважали мене. Я сміявся, а вони плакали. Коли мене привели назад додому, я став питати: «А де бабуся?» - «Прийде, прийде», - говорили мені. Я чекав повернення бабусі, а через деякий час дізнався, що вона померла. Дітям не на користь бачити дорогих людей мертвими», - розповідав Паїсій Святогорець.

Святий говорив про дітей-сиріт, які залишаються без батьків.

«Діти більше сиротіють, втрачаючи матір, а не батька. Тому, втрачаючи матір, вони відчувають і великий біль. Рідко буває так, що для дітей, які втратили матір, потім стає матір'ю їх батько. Однак у Раю такі діти будуть утішені. Вони отримають [відсутне] там. [...] Тобто на сиріт поширюється дія закону Божого, і для того щоб пройти в Рай, їм потрібно менше праці, тоді як іншим людям для цього потрібно зробити чималий подвиг. Я вважаю дітей, які залишилися без великої ніжності своїх батьків, щасливими і блаженними. Адже вони зуміли в цьому житті зробити своїм Батьком Бога й одночасно відклали в «ощадну касу» Бога і ніжність своїх батьків, якої вони були позбавлені та яка нині приносить їм [духовні] відсотки», - говорив старець.

Афонський святий підкреслював, що Бог особливо допомагає дітям, які залишилися без батьків.

«ІвцьомужиттіБлагийБогдопомагатиметакимдітямбозтієїмитіякБогзабираєдоСебебатьківВінякщоможнатаквисловитися,зобов'язанийподбатипроїхніхдітейПам'ятайте, що говорить пророк Давид? «Сира и вдову́ прии́мет». Бог природним чином любить таких дітей більше й піклується про них більше. Таким дітям Він у цьому житті дає більше [духовних] прав, ніж дітям іншим. Якщо сирота поверне ручку настройки на доброту, то дуже досягне успіху. Але якщо він говорить: «Якщо я сам мучився, то тепер буду мучити інших», він себе руйнує», - підкреслював святий.

За книгою «Преподобний Паїсій Святогорець. Слова. Том IV. Сімейне життя».

Фото: «Паїсій Святогорець», Василь Красьоха.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".

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