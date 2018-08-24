Як повідомити дитині про смерть близької людини - преподобний Паїсій Святогорець

Кожна дитина проходить етапи соціалізації, пізнаючи світ. Рано чи пізно людині доводиться зіткнутися з неминучим завершенням життя - смертю, сприйняти відхід у вічність близьких людей. Ця тема болюча в будь-якому віці, особливо в дитинстві. Батькам слід бути особливо уважними, коли вони повідомляють про смерть близької людини. Сучасний афонський святий преподобний Паїсій Святогорець говорив про це.

«Навітьякщовмираєхтосьізблизькихдорослоїлюдини, тошукаєшспосіб, якбим'якше, поблажливішеповідомитиїйпроце. Що вже тут говорити про дітей! [...] На могилу дітей водити можна. Треба їм сказати: «Батько переселився звідси на Небо. Якщо ви будете добрими дітьми, то він буде приходити з Неба до вас у гості»», - говорив святий.

Преподобний розповів, як він у дитинстві вперше зіткнувся з втратою близької людини.

«Пам'ятаю, коли померла моя бабуся, мене відвели в будинок наших знайомих, щоб я не бачив похорону й не знав, що вона померла. Там зі мною грались, розважали мене. Я сміявся, а вони плакали. Коли мене привели назад додому, я став питати: «А де бабуся?» - «Прийде, прийде», - говорили мені. Я чекав повернення бабусі, а через деякий час дізнався, що вона померла. Дітям не на користь бачити дорогих людей мертвими», - розповідав Паїсій Святогорець.

Святий говорив про дітей-сиріт, які залишаються без батьків.

«Діти більше сиротіють, втрачаючи матір, а не батька. Тому, втрачаючи матір, вони відчувають і великий біль. Рідко буває так, що для дітей, які втратили матір, потім стає матір'ю їх батько. Однак у Раю такі діти будуть утішені. Вони отримають [відсутне] там. [...] Тобто на сиріт поширюється дія закону Божого, і для того щоб пройти в Рай, їм потрібно менше праці, тоді як іншим людям для цього потрібно зробити чималий подвиг. Я вважаю дітей, які залишилися без великої ніжності своїх батьків, щасливими і блаженними. Адже вони зуміли в цьому житті зробити своїм Батьком Бога й одночасно відклали в «ощадну касу» Бога і ніжність своїх батьків, якої вони були позбавлені та яка нині приносить їм [духовні] відсотки», - говорив старець.

Афонський святий підкреслював, що Бог особливо допомагає дітям, які залишилися без батьків.

«ІвцьомужиттіБлагийБогдопомагатиметакимдітям, бозтієїмиті, якБогзабираєдоСебебатьків, Він, якщоможнатаквисловитися,зобов'язанийподбатипроїхніхдітей. Пам'ятайте, що говорить пророк Давид? «Сира и вдову́ прии́мет». Бог природним чином любить таких дітей більше й піклується про них більше. Таким дітям Він у цьому житті дає більше [духовних] прав, ніж дітям іншим. Якщо сирота поверне ручку настройки на доброту, то дуже досягне успіху. Але якщо він говорить: «Якщо я сам мучився, то тепер буду мучити інших», він себе руйнує», - підкреслював святий.

За книгою «Преподобний Паїсій Святогорець. Слова. Том IV. Сімейне життя».

Фото: «Паїсій Святогорець», Василь Красьоха.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".