Паїсій Святогорець: поради батькам про те, коли і як варто сварити дитину

Наближається пора, коли почнеться новий навчальний рік, під час якого у дітей будуть різні ситуації, успіхи та невдачі. Батькам важливо знайти золоту середину в питанні виховання дітей, зрозуміти, коли і як треба сварити дитину, щоб вона виправила свою поведінку. Відомий афонський святий преподобний Паїсій Святогорець говорив про це.

«Батьки мають бути дуже уважні до того, щоб не сварити своїх дітей увечері, бо ввечері дітям нічим розсіяти свій розлад. А нічна темрява затьмарює стан їхніх душ ще більше. Діти починають думати про те, як краще вчинити опір батькам. В їхні голови лізуть різні варіанти «захисту», втручається і диявол, і таким чином вони можуть дійти до відчаю. А ось вдень, якщо навіть діти пригрозять своїм батькам різними способами помсти, то, вийшовши на вулицю, вони відвернуть, забудуться, розлад пройде», - говорив святий.

Преподобний Паїсій говорив про те, чи можна вдаватися до тілесного покарання.

«Наскільки можна, батькам треба цього уникати. Вони мають намагатися добром і терпінням дати дитині зрозуміти, що вона поводить себе неправильно. Лише в тому випадку, якщо дитина маленька і не розуміє, що вона наражається на небезпеку, запотиличник йде їй на користь - для того щоб наступного разу вона була уважнішою. Страх отримати ще один запотиличник стає для дитини гальмом і захищає її від небезпеки», - зазначив він.

Святий згадував, яким було батьківське покарання в його дитинстві.

«Я, коли був маленьким, більшу користь отримував не від батька, а від матері. Обидва вони любили мене та бажали мені добра. Однак кожен із батьків допомагав мені по-своєму. Батько був людиною строгою. Коли ми - діти - пустували, він давав нам ляпаси. Біль від ляпаса допомагала мені трішки вгамуватися, однак, коли біль проходила, я забував і про неї, і про батьківські поради. І справа була не в тому, що батько мене не любив: ні, він бив мене від любові», - говорив афонський старець.

Він говорив про те, в яких сучасних умовах ростуть діти, і що їм необхідно.

«Дітям, щоб вони нормально росли, потрібен двір, в якому вони можуть побігати й пограти. А нині нещасні дітки замкнені в багатоповерхівках, і це їх турбує. Вони не можуть вільно побігати, не можуть пограти, не можуть порадіти. Батькам не треба засмучуватися, якщо їхня дитина «жива». «Жива» дитина має в собі сили, і, використавши їх як на «Жива» дитина має в собі сили, і, використавши їх як належить, вона може дуже досягти успіху в житті», - говорив преподобний Паїсій Святогорець.

За книгою «Преподобний Паїсій Святогорець. Слова. Том IV. Сімейне життя».

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".