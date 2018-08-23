Паломники - про поїздку на Святу Гору, яка їм особливо запам'яталася

Паломники, які регулярно відвідують Святу Гору, розповіли про поїздку, яка особливо їм запам'яталася.

«Взимку 2014-2015 років ми з Германом звершили паломництво на Афон з нашими дітьми, з його сином Нейтаном і моїми синами Мартіном і Лоренсом. Це була особлива поїздка, яка міцно вкоренилася в наших спогадах. Погодні умови були екстремальними. Через високі хвилі паром не виходив у перший запланований день. Ми могли б піти на другий день, але потім почався сніг. У перший вечір ми вийшли з Григоріату в Симона Петра», - написав Бас Кампс.

Він опублікував фотографію з особистого архіву.

«Мої сини Мартін і Лоренс під час їхньої першої поїздки на Афон перед монастирем Симона Петра», - підписав він фото.

Раніше чоловік вже писав про це паломництво.

«Усі ці спогади повернулися, побачивши малюнок, який Лоренс, мій молодший син, намалював в монастирі Симона Петра. З тієї ж точки ми бачили це тоді, три з половиною роки тому. Оригінальний малюнок буде проданий у наступну неділю на Музейному ринку в Амстердамі», - написав Бас Кампс.

За матеріалами athosweblog.com.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".