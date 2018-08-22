Деталі афонських монастирів - записки паломників (фото)

Паломники описали монастирі, які розташовані на Святій Горі та проілюстрували свою розповідь фотографіями.

Герман Вугд описав головний вхід у монастир Ксіропотам й опублікував фото XIX століття.

«Це головний вхід у Ксіропотам у 1853 році. Ймовірно, одна з найстаріших фотографій цього монастиря. Її зробив Ернест де Каранза і художник Еміль Чарльз Лаббе. Так виглядає вхід сьогодні (2013 рік). Синій 2-й поверх здається трохи вищим, ніж у 1853 році, якщо ви порівняєте його з положенням вікон на правій стіні. Однак не так вже й багато змінилося за 160 років», - зазначив паломник.

Чоловік опублікував фотографії монастирських дверей.

«На Святій Горі можна милуватися різними видами дверей. Головні ворота монастиря, такі як у монастирі Констамоніт, які будуть закриті після заходу сонця. Невеликі іржаві двері в монастирі Кутлумуш.

Старі залізні двері на одній з невеликих вулиць Кареї.

Ці дерев'яні двері ведуть до заднього двору пекарні в Кареї. Двері в Есфігмен. Ці - в Симона Петра. Праворуч - так званий червоний балкон. Нещодавно цей вхід був повністю змінений, на превеликий жаль», - написав Герман Вугд.

Він також описав вікна афонських монастирів, які привернули його увагу.

«Найкрасивіші вікна на Афоні - це ті, які знаходяться в поганому стані. Наприклад, тут, в Андріївському скиті. З природними рослинами на підвіконні. Розірвані фіранки за цим вікном створюють моторошну атмосферу.

Але може бути гірше. Це вікно знаходиться в одному зі зруйнованих робочих будинків трохи нижче Зографа. Два вікна, майже зруйновані, каплиця поряд із Зографом.

Це вікно з іржавою рамкою з покинутого будинку в Лаврі. Ця будівля в Свято-Пантелеімонівському монастирі у 2016 році повністю відремонтована. Дах, стіни, скло - все як нове», - написав паломник.

За матеріалами athosweblog.com.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".