Афонський старець Гавриїл - про Устав старця Іосифа й роль досвідченого духівника

Афонський старець Гавриїл (Карейський) у відео, опублікованому на порталі Святої Гори в Ютуб, розповів про маловідомі випадки зі святогірського життя. Зокрема, він розповів про особливості Уставу афонського старця Іосифа.

«Ніхто зі старців - ані отець Єфрем, який в Америці, ані отець Іосиф, ні Харлампій не могли зберігати програму старця Іосифа, коли він представився.

А ви думаєте, це проста програма - Устав? Від світанку вони (монахи - ред.) працювали і до заходу, поки не зайде сонце. Потім вони вже не відкривали, якщо хтось прийшов, навіть якщо це був сам цар. Із заходом сонця вони пили чай і лягали трішки відпочити. Через деякий час вставали і звершували молитву на вервицях, і далі вже не спали всю ніч і творили молитву, а під ранок служили Божественну літургію. Після смерті старця Іосифа жодна людина не змогла цей устав тримати, ані Єфрем, ані Харлампій. Зрозумійте, це абсолютно надприродна програма для людини. Адже вони взагалі ніколи не відпочивали. Щоночі під ранок вони служили Божественну літургію.

Для такої молитви треба було більше часу на безмовність. Саме тому їм довелося переселятися в Малу Анну, потім у Новий Скит. Їм потрібно було ходити продавати рукоділля в Дафні. І виявилося, що вони дуже багато часу і сил втрачали просто на дорогу, і вони переселилися в Новий скит, щоб не втрачати стільки часу. Цього вимагала їхня молитва й суворе життя. Вони ніколи не зверталися до лікаря», - сказав отець Гавриїл.

Він нагадав про важливість мати досвідченого духівника.

«У молитві повинен обов'язково керувати старець. Якщо старець не має благодаті, то можна багато набити гуль. Одного разу до старця Епіфанія прийшов один старець на сповідь, і каже: «У мене є хворий послушник, у нього дуже хворий шлунок. Він намагається ухилитися від посту, але я його змушую постити». На що отець Епіфаній відповів йому: «Добре, духовниче. Але як це, ти хворій людині накладаєш пост? Ти вважаєш це правильним?». І духівник відповідав йому: «Так, це правильно, нехай мій послушник потрапить прямо в рай». І старець Епіфаній відповів йому з подивом: «Він то потрапить у рай, але ти то куди потрапиш?!»», - сказав святогорець.

Також він сказав, що «по книгам не можна керуватися, бо потрібен старець, який має благодать Святого Духа. За книгами християнству не вчаться».

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".