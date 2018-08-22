Старець Гавриїл Карейський - продушевні хвороби, причастя й неписані канони

На Youtube-каналі інформаційного порталу Святої Гори Афон опубліковано відео з повчаннями старця Гавриїла Афонського (Карейського).

Він розповідає про те, як на Афоні відносяться до душевних хвороб і про неписане афонське правило.

«Стародавні старці Святої Гори в тих випадках, коли чернець захворів душевним захворюванням або фобією забороняли йому приймати пігулки, які дає психіатр. Вони говорили: «Лікуйся послухом і смиренням, і таїнствами - Божественним Причастям». Але сучасні старці вже говорять по-іншому, вони кажуть, що так робити неправильно, бо бувають випадки, коли допомагають ліки, якщо вони вживаються в потрібній мірі й у потрібний час», - сказав старець.

На відео співрозмовник запитав отця Гавриїла, як він ставиться до потреби лікування душевних захворювань.

«Я згоден з преподобним Порфирієм, який говорив, що багато ченців не бажають приймати лікарських засобів і часто це роблять з лукавства. Хоча на Афоні кажуть, що душевних хвороб не буває, буває гординя», - сказав старець.

Він розповів про причастя.

«Краще причащатися частіше, але я сам боюся причащатися щодня, це зовсім не просто. Потрібно дуже уважне життя, потрібно проводити життя в безмовності, потрібно, щоб всю ніч була запалена лампада, і ти молився, і лампада не погасла. Якщо ти часто причащаєшся, то треба мати невпинну молитву й не займатися ніякими іншими справами, рукоділлям. І взагалі для цього потрібно мати велику молитву. Святі отці благоговіли перед Страшними Христовими Тайнами», - зазначив він.

Отець Гавриїл розповів про афонське правило.

«За афонським правилом, якщо монах входить у храм, а там звершується літургія Передосвячених Дарів, скільки він має зробити поклонів? Три чотки. І лише після цього він може прикладатися до ікон. На Афоні вважається, що якщо ми це не виконали, то ми зневажаємо тим таїнством, яке відбувається під час літургії Передосвячених Дарів. Це неписаний канон, а живе передання святих отців, яке передається усно», - сказав він.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".