Афонський монах розповів, як швидко чи повільно треба молитися

На офіційному порталі Святої Гори в Ютуб опубліковано нове відео «Афонський старець Гавриїл. Про Іісусову молитву і часте Причастя».

Афонський старець Гавриїл розповів маловідомі випадки зі святогірського життя.

«Один старець Іоаким, який жив біля Продрома, він мав старцем отця Харлампія. Це було в Новому Скиту. Отець Харлампій Діонісіатський - учитель Іісусової молитви. Він навчився у старця Іосифа швидко-швидко творити Іісусову молитву на вервиці, щоб не входили помисли. Одного разу старець Харлампій прийшов до старця Порфирія Кавсокалівіта за духовною порадою. А старець Порфирій привітався з ним і відразу виставив чотки і став їх швидко перебирати, пародіюючи отця Харлампія. Старець Порфирій висміював швидку молитву».

Святогорець зазначив, що техніка молитви індивідуальна для кожного християнина.

«Молитва - це розмова з Богом. Як можна швидко розмовляти з Богом? У молитви є різні техніки, є різні погляди, і вони не підходять для всіх підряд. Одному одне підходить, іншому - інше. Кожному своє», - зазначив отець Гавриїл.

Також він розповів про ігумена Харлампія Діонісіатського.

«Якби старець Харлампій Діонісіатскій не став би ігуменом, то він би став преподобним, другим Паїсієм Святогорцем. Старець Харлампій говорив нам, що якби він не пішов у монастир, то він би не втратив свою молитву. Прийшовши в монастир, він відразу втратив приблизно половину того, що накопичив на самоті», - сказав старець Гавриїл.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".