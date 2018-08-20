Паломники розповіли про прогулянки лісами й гірськими схилами Святої Гори (фото)

09:22, 20 серпня 2018
Афон
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Як відомо, приїжджаючи на Святу Гору, багато паломників намагаються здійснювати піші паломництва від одного монастиря до іншого. Віруючі часто скорочують шлях через лісові стежки.

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«У 2017 році ми гуляли по горах від Великої Лаври через Катунакію в Новий Скит. Це зайняло у нас цілий день. Там немає доріг (автомобільних - ред.), лише дуже приємні пішохідні доріжки. Спочатку від Лаври до проходу (S) - 400 метрів. На точці (R) на карті ми вийшли на більш високий шлях у напрямку Кареї. Нижній шлях, ліворуч, також дуже корисний і веде до будинку Неліоса (на карті вказано Василій, але це неправильно) і маленьке селище Кавсокалівіт», - написав блогер Герман Вугд.

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Він розповів про свої враження.

2«Шлях іноді крутий, на південному схилі самої гори. Іноді скелі падають з гори. Ця застрягла між двома деревами. Дерева поруч з дорогою мають дивні форми. [...] Враження - це скоріше прогулянка по старому лісі, а потім прогулянка по гірському схилу. Багато тіні, і по обидва боки шляху є дерева. У якийсь момент виникає якийсь секретний шлях (ні на якій карті його немає) під гору в Кавсокаливию,на якій ми бачили ченця, але ми спізнювалися, щоб сфотографувати його, що сидить на мулі. Це була єдина зустріч, яка була у нас на цій частині дороги.

«Шлях іноді крутий, на південному схилі самої гори. Іноді скелі падають з гори. Ця застрягла між двома деревами. Дерева поряд з дорогою мають дивні форми. [...] Враження - це швидше прогулянка старим лісом, а потім прогулянка гірським схилом. Багато тіні, і по обидва боки шляху є дерева. У якийсь момент виникає якийсь секретний шлях (ні на якій карті його немає) під гору в Кавсокалівіт, на якому ми бачили ченця, але ми спізнювалися, щоб сфотографувати його, сидячого на мулі. Це була єдина зустріч, яка була у нас на цій частині дороги.

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Дерева стають ще більш вражаючими. Більшість із них - дуби. Потім ми досягли точки Ставрос, де ми відпочивали деякий час. Тут починається єдиний шлях до вершини гори. Але ми спустилися по дуже крутому спуску в Катунакію», - зазначив чоловік.

Також він розповів, що знаки, що зустрічаються на шляху дуже корисні - не дають заблукати.

За матеріалами Athosweblog.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".

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