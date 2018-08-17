Рівноапостольний Косма - священномученик, під час проповідей якого хворі отримували зцілення

Православні 17 серпня (за новим стилем) відзначають день пам'яті афонського святого - рівноапостольного Косми.

Костянтин, майбутній святий Косма народився в Греції в сім'ї православних християн.

До 20-річного віку він не знав грамоти. Він навчався в дорослому віці в Ватопедскому училищі на Афоні.

Потім святий відправився в монастир Філофей. Тут він прийняв чернецтво, і став ієромонахом. Також він проповідував у Константинополі й на найближчих до нього територіях, і в придунайських князівствах.

Знову на Святу Гору він повернувся в 1775 році. Пізніше він знову зайнявся місіонерством і відправився в Салоніки, Македонію і побував на грецьких островах. Його слова іноді супроводжувалися чудовими явищами. На одному з островів жив кравець, який страждав, так як його права рука висохла і втратила працездатність. Він попросив святого про зцілення. Косма сказав, щоб він приходив слухати його проповіді й Бог буде милостивим до нього. Через 2 дні хворий зцілився.

Слухати його настанови приходило багато віруючих, і святому іноді доводилося проповідувати в полі, бо храм не вміщав таку кількість людей.

З його благословення були побудовані училища, в яких безкоштовно навчали дітей. Косма говорив людям, щоб вони купували церковні книги. Також він завжди дбав про те, щоб віруючі, які приходили його послухати, не були голодними.

Косму супроводжували 40-50 священиків, які помазували людей єлеєм і вони часто отримували зцілення.

Одного разу євреї, яких викривав Косма, обмовили його, кажучи, що він підісланий до турецьких підданих. Євреям не подобалися його проповіді, особливо те, що він благословив перенести базарний день з неділі на суботу. Також святий говорив, що євреї заподіюють зло християнам.

Косма дізнався, що євреї підкупили пашу, який звелів убити його, то з радістю сприйняв це, як можливість постраждати за Христа.

Його заарештували і привели на допит. Перед смертю Косма довго молився і благословив всі сторони світу.

Мученику хотіли зв'язати руки, але він попросив не робити цього, запевнивши, що не чинитиме опір. Він сам поклав свою голову до дерева, на якому був повішений. Йому було 65 років.

Це сталося 17 серпня (за новим стилем) 1779 року.

Його оголене тіло кинули в річку, попередньо прив'язавши до шиї камінь. Віруючі намагалися знайти тіло, закидали у воду мережі, але безрезультатно.

На третій день священик на ім'я Марк, дивом знайшов його, побачивши як мощі пливуть по воді, не дивлячись на камінь, прив'язаний до шиї. Святого Косму поховали в селі Коліконтасі, в Введенському монастирі, позаду вівтаря. Молитвами біля мощей святого відбувалося безліч чудес.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".