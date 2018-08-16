З якого гриба, схожого на яйце та мухомор, на Афоні варять суп

На офіційному порталі Святої Гори Афон в Ютуб опубліковано відео про особливі гриби, які ростуть на Святій Горі, їх називають царськими.

У фільмі йдеться про те, що 2018 рік «приніс нам безліч сюрпризів, і найголовніший сюрприз - це погода. Погода на Святій Горі була абсолютно незвичайною. Всю весну лили проливні дощі, і вони продовжували лити навіть у червні, коли дощів взагалі не буває. Старі монахи, які прожили на Афоні понад 60 років, не пам'ятають такого. Дощовий червень на Афоні - це справжнє диво.

У червні дощі випали просто на час цвітіння каштана. Волога змила нектар із квітів каштана, і відлюдники залишилися зовсім без меду, адже каштанова квітка - основна. Вдалося зібрати лише трохи пилку, зрештою, мед вийшов змішаним: каштан з акацією і з сосною.

Але несподівано каштанові ліси піднесли новий сюрприз - через дощі цього року рясно вродив царський гриб, або царський мухомор. На відміну від отруйних мухоморів він не має ніяких отрут, а навпаки - має чудові смакові якості та є дуже цінним. Цей гриб був відомий із давніх-давен. Його назву пов'язують з Юлієм Цезарем», - йдеться у фільмі.

Автори відео також розповіли про історію цього гриба, який був відомий ще за часів античності.

«Особливо царський мухомор був прославлений відомим полководцем Лукуллом, знаменитим гурманом. Під час античних бенкетів приготований царський гриб подавали лише господарю бенкету, настільки він був цінним. В античності його називали «болетус», а нині греки називають «авгоманітарі», тобто яйце-гриб. Круглі білі молоді грибочки з нерозірваною вальвою не відрізниш від яйця, в цей момент вони нічим не відрізняються від блідої поганки. Якщо розрізати обидва яйця, то у блідої поганки яйце буде холодного кольору, а царський гриб буде ледь шафрановим», - сказано в відео.

Мухомор отруйний від царського гриба можна відрізнити за запахом, що і роблять афонські відлюдники.

«Якщо зрізати молодий гриб, схожий на яйце, то всередині ви побачите такий же жовток, як і в яйця.

На Афоні багато хто боїться збирати цей гриб. Грецькі ченці взагалі бояться грибів, і страх у них якийсь забобонний, щороку на Афоні кілька ченців отруюються грибами, а буває, що результат і летальний. Греки їдять гриби зранку, щоб на всякий випадок їх можна було встигнути вивезти до лікарні, в реанімацію на поромі в обід», - розповіли автори відеоролика.

Також вони згадали, що з цих грибів на Святій Горі ченці варять суп.

«Як і всі гриби, їх смажать, варять, маринують, але найсмачніше - суп з нього. На Афоні в суп гриби нарізають великими шматками, додаючи картоплю і моркву за смаком», - йдеться у відео.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".