Записки паломників про монастир Ватопед (фото)

На англомовному блозі athosweblog автори продовжують ділитися інформацією про Святу Гору й фотографіями, які вони зробили під час паломництва.

Вім Вугд опублікував план монастиря Ватопед 1980 року. Він зазначив, що в 2017 році вони ночували в одній зі старих частин обителі, позначеною літерою H, де лівий кут SW, ще не був реконструйований.

Далі паломники поділилися фотографіями об'єктів позначених на карті.

«Оригінальний балкон на першому поверсі (в кутку SW, в кутку B). Кутовий B, на плані вище, видно зі сходів. Каплиця справа на верхньому поверсі - Ag. Димарі також видно на цьому знімку, зробленому в 1957 році: двір Ватопед, з церквою зліва. Будівля посередині призначена для зберігання продуктів. Кут SW - зліва - крита цистерна. Червона каплиця праворуч на честь Косми та Даміана - ранніх християнських мучеників, які не приймали ніяких платежів за свої послуги, за що їх назвали Безсрібниками (від грецького Ανάργυροι), «без срібла»», - написав Вім Вугд.

Він розповів про годинник на соборному храмі.

«Інший коридор в гостьовому будинку з оригінальною кам'яною підлогою та видом з балкона на першому поверсі. Оновлена частина південного крила. Башта з годинником і католікон. На карнизах вежі католікона встановлено новий годинник меншого розміру з римськими цифрами. Поруч з ним була екзотична фігура чорношкірого чоловіка в червоній шапці, з мечем, великими вусами і в турецькому вбранні з зеленим плащем. Він ударяє по дзвону молотком і дзвонить годинник. Самі годинник був замінений багато разів, це той, що я бачив в 1980 році. І ось картина з інтернету, з іншим типом - більш проста версія», - написав блогер.

Також паломник сфотографував могилу старця Іосифа Ватопедського.

«Око Провидіння (або Всевидяче Око) являє собою око Бога, який спостерігає за людством на вершині католікона в монастирі Ватопед. [...] Над католиком: двір (будівля К), де розвішані простирадла. Північна сторона католікона. У тому ж місці 21 рік тому, в 1997 році, коли міністр Венезілос Евангелос відвідав Ватопед. Могила старця Іосифа, який помер у 2009 році й прожив 63 роки на Святій Горі. Мало хто з ченців має честь бути похованим в стінах монастиря», - зазначив Вім Вугд.

За матеріалами athosweblog.com.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".