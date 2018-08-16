Записки паломників про монастир Ватопед (фото)

10:39, 16 серпня 2018
Афон
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На англомовному блозі athosweblog автори продовжують ділитися інформацією про Святу Гору й фотографіями, які вони зробили під час паломництва.

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Вім Вугд опублікував план монастиря Ватопед 1980 року. Він зазначив, що в 2017 році вони ночували в одній зі старих частин обителі, позначеною літерою H, де лівий кут SW, ще не був реконструйований.

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Далі паломники поділилися фотографіями об'єктів позначених на карті.

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«Оригінальний балкон на першому поверсі (в кутку SW, в кутку B). Кутовий B, на плані вище, видно зі сходів. Каплиця справа на верхньому поверсі - Ag. Димарі також видно на цьому знімку, зробленому в 1957 році: двір Ватопед, з церквою зліва. Будівля посередині призначена для зберігання продуктів. Кут SW - зліва - крита цистерна. Червона каплиця праворуч на честь Косми та Даміана - ранніх християнських мучеників, які не приймали ніяких платежів за свої послуги, за що їх назвали Безсрібниками (від грецького Ανάργυροι), «без срібла»», - написав Вім Вугд.

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Він розповів про годинник на соборному храмі.

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«Інший коридор в гостьовому будинку з оригінальною кам'яною підлогою та видом з балкона на першому поверсі. Оновлена частина південного крила. Башта з годинником і католікон. На карнизах вежі католікона встановлено новий годинник меншого розміру з римськими цифрами. Поруч з ним була екзотична фігура чорношкірого чоловіка в червоній шапці, з мечем, великими вусами і в турецькому вбранні з зеленим плащем. Він ударяє по дзвону молотком і дзвонить годинник. Самі годинник був замінений багато разів, це той, що я бачив в 1980 році. І ось картина з інтернету, з іншим типом - більш проста версія», - написав блогер.

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Також паломник сфотографував могилу старця Іосифа Ватопедського.

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«Око Провидіння (або Всевидяче Око) являє собою око Бога, який спостерігає за людством на вершині католікона в монастирі Ватопед. [...] Над католиком: двір (будівля К), де розвішані простирадла. Північна сторона католікона. У тому ж місці 21 рік тому, в 1997 році, коли міністр Венезілос Евангелос відвідав Ватопед. Могила старця Іосифа, який помер у 2009 році й прожив 63 роки на Святій Горі. Мало хто з ченців має честь бути похованим в стінах монастиря», - зазначив Вім Вугд.

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За матеріалами athosweblog.com.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".

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