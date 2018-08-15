Афонський старець розповів про найнебезпечніший гріх у підлітковому віці

На каналі Інформаційного порталу Святої Гори Афон в Ютуб опубліковано нове відео, в якому афонський старець Даниїл Катунакський розповів про гріхи, яким піддаються підлітки. Його слова також будуть корисними для їхніх батьків, які допоможуть уберегти дитину від гріха.

Отець Даниїл понад 60 років живе на Святій Горі. Спочатку він жив у Великій Лаврі, а пізніше - в братерстві Єфрема Катунакського, приймачем якого він тепер став.

Старець говорить грецькою, але відео супроводжується перекладом на російську мову.

«Кожен, хто хоче жити біля Бога, обов'язково повинен знайти душевний мир. А ми говоримо, наприклад: «А що у нас в родині відбувається?». Якщо в сім'ї подружжя не зберігають між собою любов, з дітьми нічого не вийде. Сучасним дітям не приносять користі ані покарання, ані лайка. Їм потрібно дати хороший приклад добра. У нас у сім'ях як часто буває? Увечері мати йде, діти не знають, куди вона пішла. Вночі батько пішов, діти не знають, куди він пішов. Діти пішли, батьки не знають, де вони, і живуть в такому непорозумінні.

У сучасному світі людина, природно, швидко повертається до своїх злих справ. Зрозумійте, це відбувається природно. Як же ми хочемо зібрати дітей, не докладаючи зусиль?», - зазначив отець Даниїл.

Святогорець розповів, в якому віці гріх є найнебезпечнішим.

«Наші дні - це час найсерйозніших плотських гріхів. І як батьки, маючи такі гріхи, можуть утримати дітей? Як, скажіть мені ?! І багато дітей у віці від 14 до 17 років вже смакують страшний плід гріха. І якщо вони це спробували в такому віці, то це вже вростає в їхню плоть, і вже від цього так просто не позбудешся, вони вже живуть з ним усе життя. Зрозумійте, вони і постаріють із цими гріхами. У такому випадку плотський гріх з природи не вирвати. Але ж впасти в гріх дуже просто. Як тільки пристрасть увійшла в життя дитини - все, дитина втрачена. Або це дівчинка, або це хлопчик. Якщо дитина спробувала плотський гріх - то все, вона вже так просто повстати з гріха не може», - розповів старець.

Отець Даниїл розповів як потрібно розуміти слова з 100 псалма.

«Так нам говорив святий Косма, якщо дитина відчула смак - то для неї це непереборно. Тому й говориться в Псалтирі «Во утрия избивах вся грешныя земли», тобто з самого початку, з першого помислу. Це як раз і йдеться про всі дурні звички. І кожен батько, кожна мати нехай знають, що тих дітей, яких не встигли утримати, яких відпустили для плотського гріха - все, вони втрачені, вони вже будуть мучатися все життя. Усі діти, яким не приділили вчасно увагу й залишили їх без нагляду, вони втрачені. І потім вже все своє життя діти мучаться, всього лише, якщо пристрасть увійшла в них в цьому віці - 14-17 років», - зазначив святогорець.

Старець пояснив, які саме гріхи називаються «плотськими».

«Я знаю багатьох людей, які все своє життя до глибокої старості мучаться від плотських гріхів, від яких вони не змогли втриматися в цьому віці – 14-17 років. Тут йдеться про будь-які шкідливі звички. І так вони все життя, і падають, і падають, і падають.

Чому ми не слідкуємо за нашими найважливішими першими кроками самостійного життя? Адже це вкрай важливо, від цього залежить, спасеться душа, чи ні. Та душа, якої світ взагалі не гідний, цілий світ!», - підкреслив отець Даниїл.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".