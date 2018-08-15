Монастир Констамоніт відзначає панігір у день перенесення мощей першомученика архідиякона Стефана

Православні 15 серпня відзначають перенесення з Єрусалиму до Константинополя мощів святого першомученика архідиякона Стефана. У цей день афонський монастир Констамоніт відзначає панігір.

Мощі святого архідиякона Стефана були перенесені з Єрусалиму до Константинополя близько 428 року.

Після мученицької смерті святого - первомученика архідиякона Стефана побили камінням іудеї, потім його тіло не поховали, а кинули на поживу звірам і птахам.

У другу ніч відомий, у той час, іудейський законовчитель Гамаліїл, який почав цікавитися християнським віровченням, і захистив апостолів перед синедріоном, відправив вірних йому людей, щоб вони взяли тіло святого. Гамаліїл поховав його на своїй землі, в печері, яка знаходилася недалеко від Єрусалима.

Коли помер таємний учень Іісуса Христа, Никодим, Гамаліїл також поховав його біля місця спочинку архідиякона Стефана. Пізніше і сам Гамаліїл зі своїм сином Авівом хрестився і був похований біля первомученика Стефана і святого Никодима.

У 415 році мощі святих були знайдені. Їх урочисто перенесли до Єрусалима. Перенесення очолив архієпископ Іоан разом з єпископами Елевферієм Севастийським і Єлевферієм Єрихонським.

Багато віруючих молитвами біля святих мощей отримували зцілення.

За часів правління святого благовірного царя Феодосія Молодшого - 408-450 рр., мощі святого першомученика Стефана перенесли з Єрусалиму до Константинополя, де їх поклали в церкві на честь святого диякона Лаврентія. Після того, як був побудований храм на честь першомученика Стефана, їх перенесли туди 15 серпня (за новим стилем).

На Святій Горі Афон в монастирі Констамоніт є храм на честь першомученика архідиякона Стефана і частка його мощей.

"Православний спадокУкраїни на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".