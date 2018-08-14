Що святкують православні 14 серпня

Православні християни 14 серпня відзначають Винесення Чесних Древ Животворящого Хреста Господнього та день пам'яті семи мучеників Маккавеїв: Авіма, Антоніна, Гурія, Єлеазара, Євсевона, Аліма і Маркела, матері їх Соломонії й вчителя їх Єлеазара.

Як повідомляє БФ «Православний спадок України на Святій Горі Афон», також це свято називають у народі Перший або Медовий Спас.

Згідно з грецьким часословом 1897 року, свято було встановлено через хвороби, які «часто бували в серпні, спрадавна утвердився в Константинополі звичай виносили Чесне Древо Хреста на дороги й вулиці для освячення місць і в запобігання хвороб». Хрест виносили напередодні з царської скарбниці, ложили у Великій церкві на честь Святої Софії - Премудрості Божої. До свята Успіння Пресвятої Богородиці перед святинею відбувалися літії й Хрест залишався доступним для поклоніння. Тому свято отримало назву Винесення Чесних Древ Животворящого Хреста Господнього.

На Русі це свято відзначалося разом зі спогадом Дня Хрещення Русі. Згідно з хронографами ХVI століття: «Крестися князь великий Владимир Киевский и вся Русь августа 1». Дата вказана за старим стилем, відповідно, за новим - це 14 серпня. З давніх-давен на Русі в храмах у цей день служили водосвятний молебень і звершували освячення меду. Тому свято називається «Медовий Спас», «Спас на воді», «Мокрий Спас».

Напередодні свята, у всіх православних церквах, на середину храму для поклоніння виносять Хрест.

Святі мученики Маккавеєви, день пам'яті який відзначається 14 серпня, жили в II столітті до Pіздва Христового. Тоді цар Сирії Антіох Епіфаній поневолив єврейський народ і хотів змусити євреїв перейти в язичництво. Цар розпорядився, щоб всі їли свинину - м'ясо заборонене Законом (Лев. 11: 7-8).

Першим змушували його їсти 80-річного писаря Єлеазара, насильно відкривши йому рот. Але святий виплюнув свинину й не погодився прикидатися підкореним, щоб зберегти життя. Його колесували.

Сім братів, яких наставляв у вірі Єлеазар, були арештовані й постали перед царем. Правитель наказав розкласти перед ними інструменти для тортур, щоб залякати їх, але старший відповів: «Краще померти, ніж переступити Закон наших отців».

Антіох наказав відрізати йому язика, зняти шкіру та відсікти кінцівки. Потім його піддали катуванням колесом і поклали на жаровню. Бачачи його муки, мати і брати його молилися Богу, щоб також мужньо постраждати за віру.

Потім братів і мати по черзі піддали жорстоким тортурам. Вони прийняли муки за віру.

Як нагадує «Православний спадок України на Святій Горі Афон», 14 серпня розпочинається Успенський піст, який триватиме до 28 серпня - свята Успіння Пресвятої Богородиці.