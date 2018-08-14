У православних почався Успенський піст

У православних християн 14 серпня розпочинається Успенський піст.

Як повідомляє «Православний спадок України на Святій Горі Афон», цей піст є суворим і триває два тижні, до свята Успіння Пересвятої Богородиці - 28 серпня.

Вперше згадка про Успенський піст датується 450 роком в бесіді Льва Великого. Офіційно він був встановлений Церквою у 1166 році на Константинопольському Соборі.

Піст присвячений святу Успіння Богородиці, тобто дню, коли Божа Матір відійшла до Господа - померла. Слов'янською мовою «успіння» означає сон. Таким чином, свято служить нагадуванням християнам про те, що після Воскресіння Христового смерть набула іншого змісту, що Господь «Смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав».

Також Успенський піст спонукає віруючих наслідувати приклад Божої Матері, Яка все життя дотримувалася помірністі в їжі, а за три дні до Успіння перестала їсти й лише пила воду.

На Успенський піст припадають два свята. У перший день - 14 серпня віруючі відзначають Перший Спас або Маккавея - день пам'яті мучеників Маккавеїв. У цей день освячують мед. І Преображення Господнє, або Яблучний Спас - 19 серпня. За традицією, в цей день у храмах освячують фрукти нового врожаю - яблука, груші.

Успенський піст є суворим. Це означає, що з трапези виключаються не лише м'ясні та молочні продукти, а й риба, й соняшникова олія. Остання дозволяється щосуботи і щонеділі, а риба - лише на свято Преображення Господнього. Міру посту краще узгодити індивідуально зі священиком. Слід пам'ятати, що піст - це не дієта.

Як відомо, святі вчили, що піст - це в першу чергу, утримання від гріхів і шкідливих звичок. Преподобний Паїсій Святогорець говорив: «За допомогою аскези, подвигу людина уподібнюється безтілесним силам. Звичайно, утримуватися потрібно, маючи на увазі вищу духовну мету. Якщо людина утримується, щоб позбутися шкідливих для здоров'я жирів, то вона піклується [лише] про благо своєї плоті».