Афонські святі, день пам'яті яких відзначають в серпні і панігіри в монастирях Святої Гори

12:27, 05 серпня 2018
Афон
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Хрест на Святій Горі / sviatogora.com

4 серпня - святої Марії Магдалини (панигир монастиря Симонопетра); 

9 серпня - святого Пантелеймона (панигир монастиря святого Пантелеймона); 

10 серпня - преподобного Павла Ксиропотамського (панигир монастиря Ксиропотам і святого Павла); 

15 серпня - святого первомученика Стефана (панигир монастиря Констамоніт); 

17 серпня - священномученика Косьми рівноапостольного; 

19 серпня – Преображення Господнє (панигир монастиря Кутлумуш і монастиря Пантократор); 

20 серпня - преподобного Дометія Філофеевського; 

24 серпня - преподобного Ніфонта II-го патріарха Константинопольського (панигир монастиря Діонісіат); 

28 серпня - Успіння Пресвятої Богородиці (панигир монастиря Іверон). 

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".

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