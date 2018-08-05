Афонські святі, день пам'яті яких відзначають в серпні і панігіри в монастирях Святої Гори

Афонські святі, день пам'яті яких відзначають в серпні та панигири в монастирях Святої Гори (за новим стилем): 4 серпня - святої Марії Магдалини (панигир монастиря Симонопетра); 9 серпня - святого Пантелеймона (панигир монастиря святого Пантелеймона); 10 серпня - преподобного Павла Ксиропотамського (панигир монастиря Ксиропотам і святого Павла); 15 серпня - святого первомученика Стефана (панигир монастиря Констамоніт); 17 серпня - священномученика Косьми рівноапостольного; 19 серпня – Преображення Господнє (панигир монастиря Кутлумуш і монастиря Пантократор); 20 серпня - преподобного Дометія Філофеевського; 24 серпня - преподобного Ніфонта II-го патріарха Константинопольського (панигир монастиря Діонісіат); 28 серпня - Успіння Пресвятої Богородиці (панигир монастиря Іверон). "Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".

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