Афонські святі, день пам'яті яких відзначають в серпні і панігіри в монастирях Святої Гори
Афонські святі, день пам'яті яких відзначають в серпні та панигири в монастирях Святої Гори (за новим стилем):
4 серпня - святої Марії Магдалини (панигир монастиря Симонопетра);
9 серпня - святого Пантелеймона (панигир монастиря святого Пантелеймона);
10 серпня - преподобного Павла Ксиропотамського (панигир монастиря Ксиропотам і святого Павла);
15 серпня - святого первомученика Стефана (панигир монастиря Констамоніт);
17 серпня - священномученика Косьми рівноапостольного;
19 серпня – Преображення Господнє (панигир монастиря Кутлумуш і монастиря Пантократор);
20 серпня - преподобного Дометія Філофеевського;
24 серпня - преподобного Ніфонта II-го патріарха Константинопольського (панигир монастиря Діонісіат);
28 серпня - Успіння Пресвятої Богородиці (панигир монастиря Іверон).
"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".