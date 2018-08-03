Медичний кодекс Хіландара

У Середні віки в Сербії почали відкриватися перші лікарні. Найстаріша сербська лікарня була заснована святим Саввою в Хіландарі в 1199 році, перш за все для лікування хворих ченців, а перша лікарня на території Сербії була заснована в Студениці, також під його егідою. У той час лікування, яке отримував сербський середньовічний пацієнт, не сильно відрізнялося від лікування в Західній Європі, де медики мали освіту. Це підтверджує Радойчич, який у 1952 році виявив колекцію середньовічних текстів у бібліотеці монастиря Хіландар. Їх називають «Медичним кодексом Хіландара». Передбачається, що кодекс виник у XV або на початку XVI століття, хоча деякі записи були зроблені раніше.

Факсимільне видання цього рукопису було опубліковано в 1980 році з 414 сторінками, а 9 років по тому - рукописна транскрипція і переклад на сучасну сербську мову.

У статтях Медичного кодексу Хіландара є кілька глав: діагностика, записи інфекційних захворювань, фармакологічні файли, комплексні медикаменти, фармакотерапія, педіатрія, флеботомія (венозний кровотік) і токсикологія. Ця колекція медичних текстів охоплювала знання стародавніх медиків, вчителів Гіппократа, Галена, Арістотеля й Салерно-Монпельє, розшифровки медичних праць середньовічних письменників, а також фрагменти оригінальних творів. Попри те, що він зберігається в Хіландарі, вважається, що тексти були переведені вченими лікарями, а не ченцями, оскільки вони використовували професійну термінологію.

У медичних записах рекомендували, щоб лікар спочатку поговорив з пацієнтом.

«Важливо, щоб перед дослідженням рота пацієнта лікар дізнався про його звички, харчування, сон, про місце, в якому він живе, про те, ким він працює, незалежно від того, чи прийняв він якісь ліки. Будьте веселі та співчутливими, [… ] не дивіться на дружину або дочку пацієнта. Лікарю потрібно знати природу свого пацієнта, звернути увагу на те, що він часто потіє, чи бліде його обличчя, його ніс гострий або загострений. Лише тоді саме час дізнатися, що всередині, які затяжки, імпульси, потоки переміщує людський організм», - сказано в кодексі.

За матеріалами «Приятелі монастиря Хіландар».

"Православний спадок Україні на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".