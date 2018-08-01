Архієпископ Іона розповів про те, як Божа Матір допомагає паломникам на Святій Горі

Намісник столичного Свято-Троїцького Іонинського монастиря архієпископ Іона (Черепанов) розповів про свої регулярні паломництва на Святу Гору. Також він зауважив, що на Афоні присутня Богородиця, Яка піклується про паломників.

«Коли ділюся цією думкою з людьми, які регулярно їздять на Святу Гору, всі погоджуються. На Афоні дійсно можна перебувати в повному спокої, не переживаючи, що кудись не встигнете, десь травмуєтеся, трапиться щось погане, не встигнете на паром або на літак, не потрапите в якесь святе місце. Божа Матір все влаштовує. І що б не сталося, я завжди вже знаю, що ситуація все одно зміниться, і навіть спокуси Господь по молитвам Пресвятої Богородиці зверне на благо», - розповів владика Іона.

Архієпископ також навів приклади допомоги Богородиці паломникам.

«Найяскравіший приклад - шлях на Афон і назад. Традиційно паломники добираються туди морем з Уранополіса. Це останнє світське місто перед Святою Горою, звідти регулярно ходять великі пороми, які перевозять вантажівки і легкові машини, а також численних відвідувачів афонських монастирів. Хоча затока знаходиться між двома відгалуженнями півострова Халкідікі - Афоном і Сітон, - однак і там регулярно бувають хвилювання, що не дозволяє поромам виходити в море.

Скільки знаю випадків, коли у людей все по хвилинах розписано: в такий-то день в Уранополісі їх чекає мікроавтобус, і часу рівно стільки, щоб дістатися на материк і доїхати до аеропорту. І раптом штормове попередження, і паром не ходить. У паломників - відчай; у тих, хто на Афоні буває не часто. Хто їздить регулярно, не переживають і не хвилюються, знаючи, що Богородиця все влаштує.

І дійсно, обов'язково щось відбувається: або відкривають навігацію в останній момент, або знаходиться машина, яка відвезе в Уранополіс по гірській ґрунтовій дорозі. (В силу своєї слабкої прохідності вона використовується лише в крайньому випадку. На ній часто трапляються осипи, її розмиває дощами, і в цілому вона малопридатна для транспортного сполучення)», - розповів намісник столичного монастиря.

Владика Іона порадив, що робити тим паломникам, які вперше здійснюють паломництво на Святу Гору.

«Звичайно, перший раз краще їхати з тими, хто вже був і зможе допомогти побачити Афон. Ми знаємо вираз: у чужий монастир зі своїм статутом не ходять. У будь-якому місці є певні стандарти поведінки, і Свята Гора - не виняток. Має бути відповідна одяг, на службі потрібно дотримуватися конкретних правил, на багато речей варто звернути особливу увагу.

Також треба підказати, який маршрут вибрати, бо монастирів багато, і хоча зовні вони схожі, але відрізняються внутрішньою будовою і ставленням до паломників. Для початку, добре б потрапити у найбільш гостинні, де буде можливість поспілкуватися з братією і настоятелем», - зазначив архієпископ.

За матеріалами Рravmir.ru.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".