Преподобномученик Никодим - афонський святий, який у видінні дізнався, як і де буде страчений

Православні християни у липні відзначають день пам'яті афонського святого - преподобномученика Никодима.

Преподобномученик Никодим народився в Албанії. Батьки оженили його, у нього були діти. Чоловік часто спілкувався з мусульманами і захопився їх віровченням, став вивчати Коран. Так він відрікся від Христа і прийняв іслам, і навернув у мусульманську віру своїх дітей, крім одного сина, якого християни відвезли на Афон.

Дізнавшись, що син на Святій Горі, святий відправився за ним. Однак замість того, щоб навернути сина в іслам, Господь влаштував так, що він сам розкаявся в віровідступництві. Прибувши на Афон, він заплакав, усвідомлюючи своє становище і те, що він зробив.

Розкаявшись, він прийняв чернецтво з ім'ям Никодим. Він захотів спокутувати свій гріх кров'ю. Святий звернувся за порадою до преподобного Акакія зі скиту, який відносився до обителі Кавсокалівіт. Акакій помолився Богу, потім дав Никодиму свій жезл і сказав: «Іди з Богом, Бог тобі в поміч: подвиг зробиш, і мученицький вінець за нього готується в небесах».

Перед відходом зі Святої Гори, преподобний бачив в явленні Господа, який показав йому всі майбутні муки і місце, де буде усічена його глава.

Никодим прибув до Албанії, на свою батьківщину, і там перед турками, які знали його, сказав, що сповідує Христа істинним Богом, а Магомета назвав підлесником і брехуном.

Його відвели до паші. Святий знову сказав йому те ж саме. Паша наказав скинути його з високої тераси свого будинку вниз. Але мученик залишився неушкоджений і знову прийшов до паші. Паша дуже здивувався, побачивши його перед собою, бо думав, що святий загинув.

Потім Никодима протягом трьох діб мучили турки, але бачачи його стійкість у християнській вірі, відвели його на місце, яке він бачив у видінні, й обезголовили його. Це сталося у 1722 році.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".