Афонські святі Діонісій і Митрофан, які жили в одній печері

Православні у липні відзначають день пам'яті двох афонських святих - преподобних Діонісія Ритора та Митрофана.

Святий Діонісій народився на початку XVI століття. Він здобув хорошу, на ті часи, освіту, за що був прозваний Ритором.

Чернечий постриг преподобний прийняв в Студійському монастирі. Пізніше, бажаючи вести більш усамітнене життя, він відправився на Афон. Тут Діонісій оселився в скиту Кареї, пізніше - в скиту Святої Анни, а потім відправився в пустельну обитель, де в наш час розташований Малий скит Святої Анни. Тут зі своїм учнем, преподобним Митрофаном, він жив у печері, на місці якої тепер розташований храм, побудований у 1956 році.

Преподобний Діонісій прославився своєю мудрістю та знанням, ставши учителем для багатьох ченців і аскетів. Він писав духовні праці.

Про нього знали не лише на Святій Горі, а й за її межами. У бібліотеці скиту зберігся рукописний кодекс, написаний святим Діонісієм, і псалтир преподобного.

Зберігся опис його зовнішності: «людина досить високого зросту, з великою, ніби квадратною, головою, круглим обличчям, високим і широким чолом, густими вусами та спадаючою бородою, широкою, прямокутною, трохи розділеною надвоє, яка доходить до грудей, з сивою, наполовину лисою головою, золотистою шкірою, і величним характером».

Преподобний Діонісій помер у печері, в якій багато років провів у подвигах.

Учень святого Діонісія, преподобний Митрофан також вів аскетичний спосіб життя. З благословення старця він покинув Святу Гору й відправився в Халкідику, щоб проповідувати. У селі Ісворос (сьогодні - Стратоник), преподобний зустрів християнина Димитрія, який розповів йому про своє явління щодо вічного життя. Святий записав цю розповідь, і вона збереглася до наших днів. Нині в селі Стратоник є храм на честь преподобного Митрофана.

Опис зовнішності Преподобного Митрофана також зберігся, відомо, що він був чоловіком: «середнього зросту, з круглою головою, густими чорними волоссям, закругленою бородою, так само як і круглими бровами й очима, наполовину лисим, зі світлою шкірою. Він був схожий на святого Миколая, якщо не брати до уваги вік і колір волосся. За віком він був молодший, а волосся мав темніше».

Святі Діонісій і Митрофан вважаються першими мешканцями й засновниками скиту Малої Анни.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".