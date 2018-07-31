На Афоні час йде по-іншому - архієпископ Іона

На Афоні хід часу відчувається по-особливому. Намісник Свято-Троїцького Іонинського столичного монастиря архієпископ Іона (Черепанов) зауважив, що на Афоні «час тече, як в дитинстві».

«Практично всі, хто бував на Святій Горі, відзначають, що дійсно час там йде по-іншому. Нам, тим, хто живуть у щільному ритмі міста, це складно уявити. У нас прокинувся, помолився, вийшов на роботу, поробив поточні справи - вже пів дня. Ще пару справ почав, по телефону поговорив, з кимось поспілкувався - настав вечір. День проходить миттєво», - зазначив владика Іона.

Намісник столичного монастиря розповів про розпорядок дня на Святій Горі.

«На Афоні не так. Рано вранці ти сходив на довгу службу, поїв, поспілкувався зі старцем, настоятелем монастиря, трохи відпочив - і тільки 10-та година ранку. Сходив у сусідній монастир, вклонився святині, посидів на березі моря, помилувався красою, пройшовся по гірських стежках, почитав правило до Причастя - всього година дня. І так насичено, дуже щільно проходить кожен день.

Мені це нагадує відчуття, як було в дитинстві. Тоді година здавалася колосальним проміжком часу. Адже діти перебувають в ангелоподібному стані, до чого, власне, прагне кожен християнин - незлоби, простоти, щирості, чистоти. Можливо, тому Господь і на Афоні дає особливий, «дитячий» час, який тече неспішно, повільно - як у дитинстві», - розповів архієпископ.

Владика Іона також розповів, чому він любить звершувати саме піші паломництва на чернечому півострові.

«У чому окрема радість ходіння пішки по Святій Горі, так це в зіткненні з дивовижною природою. Справжнє буйство афонської субтропічній рослинності, панорами і види, що відкриваються на море і сусідні острови - це воістину красиве місце, і не лише в духовному відношенні.

Ще в давнину між монастирями були прокладені доріжки. Ідеш по стежках, і протягом кілометра, два, п'яти - камінчик до камінчика, на високогір'ї акуратно покладена бруківка. Вражає, скільки поколінь ченців тут жили, і яку спадщину вони залишили: кілометр за кілометром тягнеться бруківка, вимощена по горах, схилах, а іноді й по абсолютно непрохідних місцях. Яка це титанічна праця!», - зазначив архієпископ Іона.

За матеріалами Рravmir.ru.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".