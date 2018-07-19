Глибини богослов'я: як не потрапити у пастки єретиків і що говорив Сулуан Афонський про книги

На інформаційному порталі Святої Гори Афон в Ютуб була опублікована відео-лекція з догматичного богослов'я ієромонаха Серафима (Захарова) «Святоотцівські основи богослов'я Симеона Афонського». У лекції, тривалістю, більше 50 хвилин, лектор аналізує єресі.

«Наше дослідження підвело нас до самого нерву православної традиції - до того вчення, яке святі отці берегли як зіницю ока - це саме вчення про особу людини, про повноту людської природи, про те, як святі отці розуміли повноту цієї природи. І ще раз це звернуло нашу увагу на богослов'я

Софронія (Сахарова) - одного з найбільш плідних авторів сучасності, і, звичайно, до богослов'я Симеона Афонського, який творчо розвиває багато положень Софронія. До цих двох старців, які досягли споглядання, і описали нам шлях до спасіння не примарно, а в чітких орієнтирах», - розповів ієромонах Серафим.

Також він дав пораду, як треба чинити, щоб не потрапити у єретичні пастки.

«Ми зараз знаємо, що ця небезпека входить у нашу Церкву та намагається вразити Її зсередини, прикриваючись православ'ям. І ще раз це звернуло нашу увагу на те, що в Церкві потрібно не читати книги святих отців, а потрібно жити православною традицією. У людини має бути старець, він повинен бути причетний до православної традиції на практиці, а не з книжок. Ці «книжкові» православні найчастіше стають єретиками. Наше життя - це навчання. Ми вчимося, і не помиляється лише той, хто не вчиться, той, хто вчиться - завжди помиляється. Страшно не помилятися, а не виправляти свої помилки. Тоді вже відбувається процес розкладання в душі, починає діяти гординя. Тому ми не боремося з невіглаством, ми не викриває єретиків», - зазначив отець Серафим.

Він процитував слова преподобного Силуана Афонського, які ілюструють сказане, що важливо жити в православ'ї, а не просто читати книги.

«Якось його запитали монахи: «Старче, а що буде, якщо книги святих отців кудись пропадуть? Як ми, монахи, будемо рятуватися?». На це старець відповів: «Нічого не буде, нічого не зміниться, бо афонські ченці спокійно напишуть точно такі ж книги»», - розповів ієромонах Серафим.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".