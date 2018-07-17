Вислови афонських святих і старців, які допоможуть визначитися у виборі життєвого шляху (рос.)

В украинских ВУЗах продолжается вступительная кампания. Многие молодые люди испытывают трудности в деле выбора своего жизненного пути, своей будущей профессии. Мы собрали изречения святых и старцев Горы Афон, которые помогут определиться в выборе профессии, задуматься о необходимости образования.

«Не надо давить на детей, чтобы те делали то, что по душе родителям, если это не по душе самим детям. Я был знаком с юношей, который хотел поступить на богословский факультет и стать священником. Однако его мать была против, она настаивала, чтобы он пошёл в медицинский. Этот юноша выучился византийскому пению и пел в храме. Он сам сделал музыкальный инструмент и подбирал на нем церковные гласы. Многие церковные песнопения он знал наизусть. У него было немалое дарование, он писал тропари, составлял службы. Закончив среднюю школу, юноша поступил на богословский факультет. С его матерью от расстройства случилось нервное потрясение Потом она приходила ко мне и просила: «Помолись, отче, чтобы я выздоровела, и потом пусть мой ребёнок делает то, что ему нравится». Но выздоровев, она опять стала препятствовать тому, чтобы её сын учился богословию. И в конце концов он оставил богословский факультет, забросил пение и загубил себя зря». (Преподобный Паисий Святогорец).

«Мы учили своих детей всему. Но, потом они уехали учиться в университет, и приехали домой полными атеистами». Там, где в школах нет Закона Божьего, там дети вырастают неучами. Люди же, у которых были хорошие учителя, могут стать ангелами». (Игумен афонского монастыря святого Павла архимандрит Парфений).

«Если же юноши или девушки думают избрать тот путь, к которому у них нет склонности, то я советую им отдать своё сердце тому, к чему они испытывают склонность, чтобы это пошло им на пользу. То есть я помогаю им выбрать то дело, которое им нравится, и профессию в соответствии со своими силами. Достаточно, чтобы то, что они делали, было по Богу». (Преподобный Паисий Святогорец).

«Образование – великая вещь, когда сочетается с кротостью, приветливостью и любовью. Это так при любых обстоятельствах». (Преподобный Порфирий Кавсокаливит).

«Опыт профессий, научного знания, социальных положений и проч., принадлежит временному эмпирическому быванию; второй, т. е. опыт искупления и воскресения во Христе - есть опыт вечности. В первом - раздробленность и бесконечное разнообразие; во втором выявляется богоподобие человека и единосущие человеческого рода. Первый ко второму ничего не может прибавить, когда он есть, и ничуть не умаляет его, когда его нет. Но первый является обстановкой и, в известной мере, условием второго. Всякий человек, крайне ограниченный физически, может иметь лишь весьма ограниченный опыт первого рода, но дух человека таков, что и в этом ограничении эмпирическим бытием он не лишается возможности полноты второго». (Из книги Иеромонаха Софрония «Старец Силуан Афонский»).

«Будьте готовыми, будьте образованными, имейте дерзновение, но со святостью, кротостью и молитвой. Но чтобы поступать так, вы должны стать святыми». (Преподобный Порфирий Кавсокаливит).

«С детского возраста заметно, к чему у человека призвание. Однажды в монастырь Стомион пришел человек с двумя малышами - своими племянниками. Один - лет шести-семи, уселся рядом с нами и без остановки задавал нам разные вопросы. «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?», - спросил я его. «Адвокатом!», - ответил он. Второй ребёнок куда-то подевался. «Где же он? - спросил я его дядю. - Не свалился ли он в обрыв?». Мы вышли его поискать и услышали, как из столярной мастерской доносятся удары молотка. Заходим мы в мастерскую и видим, что малыш так здорово отделал теслом гладко обструганную крышку верстака, что она годилась после этого только в печку! «Кем же ты станешь, когда вырастешь?», - спросил я его. «Столяром-краснодеревцем!» - ответил мальчуган. «Станешь, - говорю, - станешь. Ничего, что испортил доску! Подумаешь, экая важность». (Преподобный Паисий Святогорец).

«Одна молодая девушка была моей духовной дочерью. Она очень меня любила и всегда со мной советовалась и была очень послушна. Она поступила в университет. Однажды они приехала ко мне и говорит: – Геронда, я вчера была на именинах у своей подруги и там познакомилась с одним парнем. Я так к нему расположилась, так его полюбила, что не могу его забыть и хочу найти его и сказать ему, что хочу чтобы мы создали семью. Поэтому я и пришла к вам, чтобы спросить у вас совета. – Выслушай меня, детка, – ответил я. – Не впутывайся сейчас в это, иначе вся твоя учеба пойдет кувырком. Потерпи, пока не окончишь университет, а потом у тебя на это будет вся жизнь» (Преподобный Порфирий Кавсокаливит).

«Во время учёбы им нужно найти хорошего духовника, чтобы он помогал им избегать как поверхностной восторженности от монашеской или от семейной жизни, так и не впадать в отчаяние. Пусть они потерпят, пока не закончат учёбу. Закончив её, став уже зрелыми людьми, они будут иметь предпосылки для той или другой жизни. Вот тогда пусть и примут решение о выборе жизненного пути и сделают во славу Божию то, что посчитают лучшим». (Преподобный Паисий Святогорец).

"Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" - для "УНИАН-Религии".