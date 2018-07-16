Преподобномученик Герасим - афонський святий, який у 25 років постраждав за Христа

Православні християни 16 липня (за новим стилем) відзначають день пам'яті афонського святого - преподобномученика Герасима Нового.

Преподобномученик Герасим Новий або Карпенісійський був родом із невеликого міста Карпенісіон (за іншими джерелами - з села Мега-Хоріон), на заході Греції. В миру його звали Георгій.

У 11 років він відправився в Константинополь разом зі старшим братом Панасом, де і залишився працювати в бакалійній крамниці.

Одного разу Георгій ніс на голові піднос з вазочки, наповненими морозивом. Він спіткнувся, перекинувши піднос, і заплакав. Його плач почула багата туркеня, яка взяла хлопчика до себе додому, а потім ласками та подарунками вмовляла перейти в іслам. Він став мусульманином.

Через кілька років Георгій розкаявся в тому, що відрікся від Христа. Він відправився на Святу Гору. У Свято-Пантелеймонівському скиту, що належав монастирю Кутлумуш, він прийняв чернечий постриг з ім'ям Герасим.

Бажаючи мученицьки спокутувати свій гріх, він приїхав до Константинополя, де публічно визнав себе християнином. Протягом 15 днів його мучили, але він залишався непохитним у своїх релігійних поглядах.

Він був обезголовлений у віці 25 років на міській площі, розташованій недалеко від храму Святої Софії в 1812 році.

Його поховали в монастирі на честь Преображення Господнього на острові Проті. Через 3 роки главу та руку преподобномученика перенесли в обитель в Прусіотісси (Прусу), інші мощі - в Мега-Хоріон.

Служба на честь преподобномученика Герасима була складена ієромонахом Кирилом (Кастанофіллісом), учнем преподобного Никодима Святогорця та Анагностом Ятрідісом, і вперше була видана в Афінах в 1902 році.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".