Православні з усієї Греції напередодні дня пам'яті преподобного Паїсія Святогорця прибули на його могилу (фото, відео)

Напередодні дня пам'яті преподобного Паїсія Святогорця, з ранку 11 липня, численні паломники прибули в Іоанно-Богословський монастир, який розташований недалеко від грецького міста Суроті.

Тут за вівтарем монастирського храму на честь Преподобного Арсенія Каппадокійського похований афонський святий.

День пам'яті преподобного Паїсія Святогорця відзначається 12 липня. У цей день православні по всьому світу моляться шанованому афонському святому.

За матеріалами life-events.gr.

*** Преподобний Паїсій Святогорець (в миру - Арсеній Езнепідіс) народився в Каппадокії (Туреччина) в 1924 році. Виріс на території Греції, бо туди, після обміну населенням між країнами, переїхала його родина. У 1954 році Паїсій прийняв чернечий постриг на Святій Горі Афон. З 1958 по 1962 рік жив у грецькому монастирі на честь Різдва Пресвятої Богородиці в Стоміо. Потім Преподобний жив в обителі святої Катерини на горі Синай, в Єгипті. У 1964 році преподобний Паїсій повернувся на Святу Гору. Через важку хворобу йому зробили операцію, видаливши велику частину легенів. Преподобний жив у келії Панагуда, в монастирі Кутлумуш на Святій Горі. У 70-х роках ХХ століття допомагав організовувати місіонерське служіння в Заїрі, в Республіці Конго. Помер святий у 1994 році в монастирі Іоанна-Богослова, в Греції. У 2015 році відбулася його канонізація в лику святих Константинопольським Патріархатом.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".