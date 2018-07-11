На Закарпатті віруючі пройдуть хресною ходою 30 км, згадуючі перенесення ікони Богородиці з Афону
На Закарпатті у ніч з 12 на 13 липня відбудеться щорічний хресний хід з Ужгорода - в Свято-Успенський жіночий монастир в селі Домбоки.
Подія відбудеться в пам'ять перенесення ікони Богородиці «Скоропослушниця» зі Святої Гори - на Закарпаття.
Збір учасників хресного ходу відбудеться 12 липня, о 19.00 у Хрестовоздвиженському кафедральному соборі.
О 20.00, після молебню, розпочнеться хресний хід.
Віряни за 11-12 годин пройдуть відстань понад 30 км. Підготовка до хресного ходу передбачає молитву й покаяння.
Під час цьогорічного ходу віряни молитимуться за мир в Україні та за Закарпатський край.
У п’ятницю,13 липня, у день Собору славних і всехвальних 12-ти апостолів, з нагоди дня перенесення ікони Богородиці«Скоропослушниця» на Закарпаття архієпископ Мукачівський і Ужгородський Феодор, звершить архієрейське богослужіння у Свято-Успенському жіночому монастирі села Домбоки.
За матеріалами Мукачівської єпархії УПЦ.
"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".