До 90-річчя від дня смерті «апостола Аланії» встановлять пам'ятник афонському старцю

Пам'ятник афонському старцю, наміснику Рильського Свято-Миколаївського монастиря архімандриту Іполліту (Халіну) (1928-2002 рр.) встановлять 18 липня у Владикавказькій єпархії.

У поточному році відзначається 90-річчя від дня смерті отця Іполліта. Його називають сучасним апостолом Аланії. Примітно, що він за життя не був в Осетії, але врятував тисячі людей у важкі часи - у кінці XX - початку XXI століть.

Отець Іполліт протягом 17 років був економом Свято-Пантелеімонівського монастиря на Святій Горі. Повернувшись на Батьківщину, в Росію, він присвятив своє життя допомозі нужденним.

Архімандрит Іполліт відновив Свято-Миколаївський монастир у Рильську. За його молитвами багато людей, ще за життя старця, отримували зцілення.

Його послухом була молитва за Аланію, він благословив будівництво Аланських монастирів - Свято-Успенського чоловічого і Богоявленського жіночого. На території останнього 18 липня буде встановлений та освячений пам'ятник старцю.

За матеріалами foma.ru.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".