Атмосфера на головній площі столиці Афона - записки паломників (фото)

Карея, як відомо, є столицею Святої Гори Афон. Про неї цього разу написали автори англомовного блогу athosweblog.

«На головній площі в Кареї знаходиться автобус, що їде з Дафні, де паломники сідають у мікроавтобуси, які відвезуть їх у монастирі. Тут вони роблять свої покупки, п'ють каву, чекаючи на автобуси», - написав Герман Вугд.

Він зазначив, що тут буває дуже тихо, коли всі паломники їдуть у монастирі. Також він поділився фотографіями.

«Це в 2015 році. Площа в 1918 році Фернана Сивілла зі Святою Горою на задньому плані. Сивілл стояв трохи вище на тій же дорозі, що і на фотографії вище. Паломники спираються на свої палиці. Площа також є місцем, де починаються всі розподіли товарів і продуктів для монастирів. За магазинами з червоними дахами крихітний внутрішній дворик, який має форму трикутника, що явно видно з повітря. Зі старою виноградною лозою та дерев'яними балконами, дуже різна, іноді неспокійна атмосфера на площі. Це ситуація в 2017 році», - описав фотографії блогер.

За матеріалами athosweblog.com.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".