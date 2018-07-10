Записки паломників: монастирська брама обителі Ватопед (фото)

Автори англомовного блогу athosweblog.com продовжують ділитися інформацією про Святу Гору, ілюструючи розповіді фотографіями.

Вони написали про головний вхід у монастир Ватопед (Δ - на опублікованому плані).

«Сьогодні ми подивимося на ворота, і я покажу вам кілька докладних фотографій. Це план головних воріт монастиря: на зображенні нижче ви можете побачити оновлені кольорові скляні панелі (Δ1) реконструкція, проведена в травні 2017 року», - описав Вім Вугд одне з фото.

На карті позначений фонтан (в точці B1).

«Мармуровий фонтан, датований 1884 роком. За ним (B7) знаходиться відкрита цистерна. Балдахін із панелями, на яких розміщено кольорове скло: на фотографії нижче ситуація в 2013 році.

Зображення кольорових скляних панелей 2013 року: за входом ви можете побачити вежу Продрома (Е), з однойменною каплицею в ньому (k). Купол з його вражаючими настінними розписами. Яскраві сині кольори домінують. У середині купола Трійця, з Христом, Богом-Отцем і Святим Духом, у вигляді голуба в сяючому світлі, а між ними - місяць, сонце і зірки. Вони оточені святими», - зазначив автор.

Він більш детально описав розпис купола.

«У чотирьох кутах купола ви бачите: Марія (в коричнево-синій сукні) з Іісусом Христом і Йосипом (у зеленому одязі). [...] Головні ворота з залізними дверима. За ним праворуч - хранитель (охоронець) воріт у своєму кабінеті (Δ2). Паломники мають зареєструватися тут. Хранителів воріт видно з іншого боку, з прекрасними (новими) картинами монастиря Ватопед на стінах», - зазначив блогер.

Вім Вугд опублікував також фото вигляду монастиря з повітря.

За матеріалами athosweblog.com.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".