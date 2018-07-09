Святитель Григорій - митрополит, який відійшов до Господа під час богослужіння

Православні у липні відзначають день пам'яті афонського святого - святителя Григорія, вчителі Ватопедського.

Він народився в 1765 році в Румунії, у православній родині. Був хрещений Георгієм. Отримав гарну світську й церковну освіту.

Разом із двома друзями, закінчивши навчання, пішов у Нямецький монастир. У 1790 році був пострижений у чернецтво з ім'ям Григорій. Чернець займався перекладами церковних книг, з грецької та латині.

Пізніше він, разом із другом Геронтіємм вирушили в Бухарест. Тут святий працював у бібліотеці при митрополії.

Потім він відправився на Святу Гору, де оселився у Ватопеді.

З 1812 по 1820 роки монах знову жив у Нямецькому монастирі, де займався перекладом книг. Пізніше він відправився в подорож до Бухареста, а потім - жив у монастирі, який дотримувався афонського уставу. Він спав на дошках, застелених соломою в дуже аскетичній келії, де були лише найнеобхідніші меблі, ікона та дві сумки з книжками. У цей час він був ієродияконом.

У 1823 році правитель Румунії Григорій Гікас покликав святого в Бухарест, щоб призначити його митрополитом Угорщино-Влахським. Святий погодився, але й будучи митрополитом продовжував вести аскетичний спосіб життя. І в Бухарест прийшов пішки, дорогою зупинившись переночувати в хліві у священика. Коли цей священик прибув до Бухареста для знайомства з новим митрополитом, - дізнався, що владика - і був той самий подорожній. Священик переживав, що надав такий негідний архієрея прийом, але святий заспокоїв його, сказавши, що він був добрий до нього і відпустив з миром священнослужителя.

Інтронізація святого відбулася 11 січня 1893 року. Митрополит багато потрудився для будівництва нових храмів, найбільш відомий - кафедральний собор, який був добудований після смерті святого. Також він побудував школи та семінарії в Бухаресті, займався благодійністю.

Святитель Григорій помер під час всеношної 5 липня (за новим стилем) 1834 року. Його поховали в кафедральному соборі Бухареста, як він заповідав. Через 7 років його мощі були знайдені, і зберігаються в монастирі Калдарусані.

"Православний спадок України на Святій Горі Афон" - для "УНІАН-Релігії".